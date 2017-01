José David Caraballo representará a Cartagena en Valledupar

José David Caraballo Aguilar tiene diez años pero su talento es impresionantes. Con su voz y acordeón representará a Cartagena en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar que se llevará a cabo del 26 al 30 de abril

José David es consciente que ganar el concurso no es tarea fácil pero confía en su talento y promete dejar el nombre de Cartagena en alto.

"Mi fuerte es el merengue pero me va bien con la puya y el son", dice.

Este niño talentoso es primera vez que enfrenta este reto. “A los 3 años un tío me regaló un CD de vallenato, luego vi videos y me encantó como Juancho de La Espriella manipulaba su acordeón y quise aprender. Desde entonces mis padres me han apoyado”, comenta José.

"El vallenato es lo mejor para mi, yo escucho otros géneros pero quiero ser un acordeonero profesional", asegura José

¡Le enviamos las mejores energías! Éxitos para José.