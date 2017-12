José José revive los peores momentos de su vida en su serie biográfica

El cantante mexicano José José, recientemente recuperado de un cáncer de páncreas, asegura que decidió contar su vida sin tapujos en una serie de televisión biográfica para educar sobre el devastador efecto del consumo de alcohol que causó la muerte de su padre y su primer representante.

En entrevista con Efe, el llamado "príncipe de la canción" dice que la principal razón para abrirse a los guionistas de la serie fue la posibilidad de mostrar "todas las vivencias" de su vida para así "prevenir a los jóvenes sobre los efectos del alcohol y las drogas".

La serie, que aún no tiene fecha de estreno, ha sido producida en México por la cadena Telemundo bajo su directa supervisión.

"Han sido fieles a mis historias", asegura el cantante, que reconoce que ha sido un trago agridulce, pues su "vida, como la de todos, no ha sido un camino de rosas".

Pero dice que si algún joven aprende la lección y se aleja del alcohol y las drogas da por bueno el dolor que le han causado algunos recuerdos.

"Las cosas han cambiado mucho y me preocupa. En mis tiempos no sabíamos que esto era mortal. Ahora lo saben y lo siguen haciendo por experimentar", lamenta.

Su mejor recuerdo, "el nacimiento de sus hijos". El peor no fue el ser diagnosticado este año de cáncer ni las traiciones que dice haber sufrido durante su carrera, sino la muerte de su primer representante, Raúl Ortiz.

"No sabíamos que estaba enfermo de alcoholismo. No había alcohólicos anónimos", indicó el artista, de 69 años. "¿Mi padre se hubiera salvado? Yo me salvé porque conocí alcohólicos anónimos, pero yo lo obligué (a Ortiz) a volver a beber para que celebrara conmigo".

"Yo lo maté", asegura aún apesadumbrado por el fallecimiento de su representante en un accidente de auto en la década de 1970 en México.

En la serie, protagonizada por Alejandro de la Madrid como José José, también participan Danna Paola como Lucero, el primer gran amor de José José, e Itatí Cantoral como Kiki Rivera, su primera esposa.

El músico aseguró entre risas que De la Madrid le impresionó con su caracterización. "Hasta camina chueco como yo", dijo. Sin embargo, reveló que no pasaron mucho tiempo juntos y que el actor se basó principalmente en vídeos.

La mayor impacto se lo dio la cantidad de detalles que vio en el set de grabación cuando se recreaba el momento en el que ganó el festival de la OTI en marzo de 1970 con la interpretación de su más icónica canción, "El Triste". "Hasta el vaso de agua estuvo igual", comenta.

También le ha dado gusto la presencia de Itatí Cantoral y sus hijos en el proyecto: "Mi familia y la Cantoral siempre hemos sido muy unidos".

Fue justamente Roberto Cantoral, el padre de la actriz, quien escribió para José José "El Triste" y "Regálame esta noche", así como otros grandes éxitos de la música romántica en español como los boleros "El reloj" y "La barca".

El cantante, cuyos representantes afirmaron en noviembre pasado que había superado con éxito su tratamiento y cirugía contra el cáncer de páncreas, se ve con ánimo y fuerza para regresar en los próximos meses a los escenarios para "dar espectáculos masivos".

Y seguirá fiel a la música romántica, que descartó que pueda pasar de moda, a pesar del auge de los ritmos urbanos.

"Ahora está el reguetón, antes fue la salsa, la música para bailar es moda. El romance siempre va a estar ahí", afirma con rotundidad.

Asimismo, subraya que durante el tratamiento contra el cáncer, en el que combinó medicina tradicional con oriental, nunca paró de trabajar.

"Mi médico, un coreano, me ayudó a que no sintiera los típicos efectos secundarios de las terapias contra el cáncer", señala.

También fue ese doctor el que le enseñó a ver el cáncer como algo positivo: "Aprendí, después de tantos años, a valorar lo que tengo cada momento. No lo que va a pasar en un rato, o mañana, o lo que pasó. Lo que tengo ahora, porque nunca sabes cuándo se va a acabar".