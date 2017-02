Juan Carlos Coronel en líos con sus vecinos por arrollar a un perro

Juan Carlos Coronel siempre se ha cuidado de protagonizar escándalos mediáticos, sin embargo por ser un personaje reconocido es algo casi que inevitable. Durante estos días el cantante de música tropical ha estado en el ojo del huracán luego de que a través de redes sociales se conociera un video donde el artista atropella a un perro mientras conduce su carro, pero lo que ha causado más indignación entre los internautas es que el intérprete de Patacón pisa’o ni siquiera detuvo su auto para ver qué había sucedido. Coronel salió en su defensa luego de ser amenazado por los dueños del canino.

Fue en su sector

El exjurado del Factor X se encontraba ingresando a su conjunto residencial en una exclusiva zona de Barranquilla cuando, sin percatarse, se llevó con su camioneta Toyota Prado a un perro que se encontraba durmiendo en plena calle, el artista expresó no haberse dado cuenta de que había atropellado a la mascota. “Como persona de bien dejé mi carro, crucé para darle las explicaciones a la dueña del perro y encontré a una señora con resistencia, y un poco agresiva”, explicó Coronel a través de un video que desde su oficina de prensa, Q’hubo conoció.

Pasó a mayores

Al no ser bien recibido por la dueña del perro, Coronel buscó para hablar con el esposo de la señora a través del teléfono, sin embargo la reacción fue similar. “Encontré a un señor altanero que comenzó a amenazarme a mí, a mi familia y a mis hijos, algo que yo por supuesto no puedo tolerar”, afirmó el artista, pero allí no terminó pues los dueños del canino llevaron el asunto a otro nivel. “Yo no estaba en mi casa y agredieron mi domicilio, partieron la puerta y allí estaban mi suegra y mi esposa. Me dicen que fueron unos momentos horribles”, finalizó.

Lo llevará a los juzgados

En el mismo clip que nos compartieron desde la oficina de prensa de Juan Carlos Coronel, el artista afirma que se encuentra en diálogos con sus abogados, dado de que sus vecinos ingresaron a su domicilio violentando la puerta. El cartagenero se disculpó y aclaró que todo se trató de un accidente.

El artista contó lo sucedido a través de un video compartido en sus redes sociales.