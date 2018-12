Juan Darthés sobre acusación de violación: “Fue ella quien se me insinuó”

El pasado martes, la actriz argentina de 26 años hizo publica, en una conferencia de prensa convocada por el colectivo Actrices Argentinas -con 400 profesionales del sector en sus filas- su denuncia en Nicaragua al intérprete, al que acusa de haberla violado cuando ella tenía 16 años y se encontraban en el país centroamericano.

“Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano y me hizo que lo tocara y me dijo: ‘Mirá cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y me empezó a practicar sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije: ‘tus hijos tienen mi edad’. No le importó. Se subió encima mío y me penetró, en ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación”, confesó la actriz que interpretó en la serie a Josefina, la mejor amiga de Patito y la hermana de Matías.

El intérprete de diferentes novelas infantiles, ya fue acusado por supuesto abuso por la actriz Calu Rivero, y tras ella se sumaron las también actrices argentinas Anita Coacci y Natalia Juncos.

“Voy a ir a Nicaragua, me voy a presentar. Yo fui el único tipo que cuando me acusaron fui a la Justicia”, añadió Darthés, quien afirmó que tiene pruebas que presentar en el juicio a pesar de que “pasaron nueve años”.

Lo único importante para él ahora, insistió, es su mujer y sus hijos.

Darthés consideró que la sociedad argentina ya se puso en el lugar de Fardín y reconoció que en una situación similar él también creería en la versión de la actriz, que además expuso “en un escenario con 100 actrices”.

“Al día siguiente volvimos, creo que hasta Thelma se sentó al lado mío en el avión. Si pasara algo así, ¿podría ser que todo fuera normal al otro día?”, señaló.

El actor publicó pocas horas después de la conferencia un tuit en el que se defendió de las acusaciones.

“No es verdad lo que se dijo, ¡por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme”, escribió el intérprete, de 54 años, en su cuenta de la red social Twitter, en la que hace referencia a su abogado, Fernando Burlando.