Juan Pablo Raba en las grandes ligas de la televisión internacional

Dentro del amplio grupo de actores colombianos que buscan una oportunidad en Hollywood, las grandes ligas del cine y la televisión del mundo, quien más se ha destacado ha sido Juan Pablo Raba.

Cada día el actor logra más participaciones en importantes producciones, sean en el cine o la televisión, como es el caso de Six-Escuadrón Antiterrorista, serie que ya se estrenó en la televisión de Estados Unidos y algunas de las plataformas de televisión por internet, con tal éxito, que ya se encuentran en las grabaciones de los diez capítulos que harán parte de la segunda temporada.

Desde este sábado, 5 de agosto a las once de la noche, los colombianos podrán ver los ocho capítulos de la primera temporada donde Raba hace parte del elenco principal, esta vez, encarnando a Ricky 'Budha' Ortiz.

Se trata de un hombre leal y de buen corazón, quien creció en una familia grande en el sur de Texas, haciendo parte de la primera generación de inmigrantes mejicanos. Dentro del escuadrón, es quien mantiene el equilibrio y por eso es apodado 'Buddha'.

“Es un grupo élite de la Marina de los Estados Unidos, y la serie inicia cuando uno de sus miembros, quien fuera su líder, fue secuestrado por un grupo que luego lo entrega a terroristas islámicos. La misión es eliminar un líder talibán, pero en el camino se dan cuenta que tienen al enemigo dentro del equipo”, comentó Juan Pablo Raba.

Ortiz vive en constante conflicto entre el amor a su familia y su fidelidad al equipo élite al cual pertenece, por lo que se esta cuestionando, de manera constante, si continuará en el escuadrón, con quienes considera sus hermanos, o volverá por completo con su esposa.

“Mi personaje tiene varios conflictos internos, personales que resolver, en esa relación constante de enredos entre su familia y su equipo de trabajo”, continuó Raba.

La serie busca mostrar, de la manera más fiel posible lo que significa ser un miembro del Team Six de los Navy Seals y la hermandad de un equipo que lucha por rescatar a uno de los suyos.

Detrás de cámaras también hay un equipo élite de productores de cine y televisión empezando por William Broyles, escritor de cintas nominadas al Premio Óscar como 'Náufrago' y 'Apolo 13', entre otras, junto a su hijo, David Broyles.

“Es interesante porque ellos dos son veteranos de guerra. William, el padre, estuvo en la Guerra de Vietnam, mientras que David, hijo, veterano en operaciones especiales militares de Irak y Afganistán, donde tenía la labor de lanzarse en paracaídas para atender a los heridos en zonas de combate, por lo que tienen el conocimiento de primera mano para realizar una serie de este tipo”, dijo Raba.

La lista no para allí. En Six-Escuadrón Antiterrorista, también trabaja Karen Campbell, quien trabajó en la serie Dexter, quien es supervisora de producción, mientras que Mitchell Hall, un verdadero Navy Seal retirado, es asesor técnico de la serie y como productor asociado. “Son personajes de gran reconocimiento y conocimiento de los temas que trata la serie. Es un privilegio de trabajar con ellos”, afirmó el actor colombiano.

Lo interesante, para su emisión en la señal de History Channel en América Latina, es que el doblaje se realizó por completo en Colombia.

DENTRO DE LA SERIE

Para realizar esta serie se necesitó de una extensa investigación para entender lo que el mundo del terror implica, las nuevas tecnologías utilizadas incluyendo redes sociales y del asesoramiento a tiempo completo de expertos en operaciones militares especiales.

La serie comienza en 2014 durante una misión en Afganistán que tenía como objetivo eliminar a un importante líder del Talibán, un peligroso grupo terrorista. Richard ‘Rip’ Taggart, papel realizado por Walton Goggins, el líder del Team Six, se ve obligado a tomar una serie de decisiones cuestionables durante la misión cuando decide cometer un crimen de guerra, matando a un terrorista de origen estadounidense que se había rendido. Sin embargo, no sabía que el terrorista que estaba a su lado y a quien le perdonó la vida, era su hermano.

Dos años más tarde, Rip abandona la armada y comienza a trabajar como contratista de seguridad privada en Nigeria cuando es capturado por la organización terrorista Boko Haram mientras cuidaba una escuela de niñas de escasos recursos de esa región.

La hermandad del escuadrón Team Six, ahora liderados por Joe Graves (Barry Sloane), , Alex Caulder (Kyle Scmid) y Ricky ‘Buddha’ Ortiz, no tienen opción que dejar sus diferencias para localizar y rescatar a su antiguo líder del Escuadrón Antiterrorista Six, quien se encuentra como rehén del terrorista estadounidense, Michael Nasry (Dominic Adams) quien busca venganza por la muerte de su hermano.

Los dos primeros episodios de estreno fueron dirigidos por Lesli Linka Glatter, reconocida por la dirección de capítulos de series como Homeland y Ray Donovan, además de ser ganadora del DGA Award y nominada al Oscar y al Emmy.

La segunda temporada de 'Six-Escuadrón Antiterrorista se encuentra en plena producción en Canadá, y hasta el momento se sabe que la actriz, Olivia Munn, recordada por su participación en 'The Newsroom' y 'X-Men', integra el elenco principal.