Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca celebran en redes la llegada de su hija

La familia Raba Fonseca está de fiesta por la llegada de Josefina, la segunda hija de Mónica Fonseca y Juan Pablo Raba.

La noticia la dio a conocer el actor hace pocos minutos a través de una foto en Instagram donde se pueden ver los pequeños pies de la bebé.

“Y es así como el corazón se multiplica. Bienvenida mi amor. And this is how the heart multiplies. Welcome my love”, fue el mensaje con el que Raba acompañó la tierna foto.

Por su parte, Mónica, quien había compartido un video en la clínica invitando a los colombianos a votar en la Consulta anticorrupción, también anunció la llegada de su hija con una imagen en sus historias de Instagram en la que aparece el actor muy emocionado cargando a su pequeña.

La pareja de famosos, que anunció desde marzo la llegada de su segundo amor, hoy demuestran su felicidad en redes sociales donde cientos de usuarios han expresado mensajes de felicitaciones por la niña que llegó para hacerle compañía a Joaquín, el primero hijo de Mónica y Juan Pablo.