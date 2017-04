Julia Roberts es la mujer más bella del mundo, dice la revista People que elevó a la actriz en ese pedestal por quinta vez, una hazaña sin precedente.

La revista de farándula anunció su selección el miércoles, luego de nombrar a la actriz de 49 años de edad también en los años 2010, 2005, 2000 y 1991.

Roberts, quien ganó el Oscar a mejor actriz por "Erin Brockovich", se declaró "sumamente honrada" por la designación.

La edición anual de People con "Las personas más bellas del mundo" saldrá a la venta el viernes.



Our favorite pretty woman #JuliaRoberts is PEOPLE's World's #MostBeautiful Woman — for the record fifth time! https://t.co/LuHlCkaONA pic.twitter.com/x9vr2kjR2Z

— People Magazine (@people) 19 de abril de 2017