A Julián Román nadie le quita lo bailao

Hace sólo algunos días culminó la primera temporada de la obra de teatro ‘El crimen del siglo’, donde Julián Román interpretó a Juan Roa Sierra, quien se dice, fue el asesino de Jorge Eliécer Gaitán, crimen que desató el reconocido ‘Bogotazo’.

Una oportunidad única para el actor colombiano, la cual llegó, justo al terminar su trabajo en las grabaciones de ‘Nadie me quita lo bailao’, serie que él protagoniza y que este lunes el Canal RCN estrenará a las 10:30 de la noche.

Se trata de la producción televisiva inspirada en la historia de Alberto Pérez, el creador del famoso ‘Zumba’, en la cual se presentarán los inicios de ‘Beto’ en el baile y su lucha junto a la mujer que siempre lo apoyó, su mamá.

Esta serie se grabó en diferentes locaciones de Bogotá, sus alrededores, pasando también por Cali, así como lugares como Lincoln Road, South Beach, Ocean Drive en Miami.

MUCHO BAILE

-Este lunes arranca ‘Nadie me quita lo bailao’.

Este lunes arrancamos con mucha expectativa a ver cómo le va. Nosotros terminamos las grabaciones de este proyecto hace casi cuatro meses, con seis meses grabando y fue muy divertido, porque yo nunca había hecho una serie de baile y de música, y en esta, todos los capítulos tienen coreografías y una cantidad de cosas, lo que lo hizo muy divertido.

-¿Difícil el tema del baile?

La pasamos muy bien aunque fuera muy difícil porque no tengo el entrenamiento de los bailarines, lo cual lo hacía interesante para mí al acercarme a las coreografías, trabajando con más de 300 bailarines en Miami, Cali y Bogotá. Toda una experiencia enriquecedora al conocer todo el lenguaje del baile a nivel profesional. Muy exigente pero muy agradecido porque aprendí muchísimo.

-¿Cómo llegó al proyecto?

Magdalena Larota me llamó y me invitó a Fox TeleColombia para darme a conocer el proyecto y ese mismo día hice casting. Yo iba súper barbado y me cambiaron todo el look y en pocos días recibí el aval. Estaba muy contento porque me parece una historia muy interesante, Es un personaje que demuestra que el arte salva vidas.

Beto con su baile ha generado cosas maravillosas. Con Zumba ha generado una especie de culto que es interesante conocer. Cuando grabamos en Miami nos encontrábamos con gente que hace Zumba y nos hablaban de Beto y de sus historias de vida, cómo les cambió la vida, se motivan día a día, lo cual vale la pena contarlo.

-¿Cómo fue el trabajo con Beto?

Traté de ser muy respetuoso de la investigación que se hizo para la serie, pero también traté de estar un poco alejado en el sentido de no querer tanta presión que se puede generar cuando uno se acerca mucho al personaje real en el cual está inspirada la historia. Me dejé llevar por mi intuición en la creación del personaje, con matices propios y las historias desarrollada dentro de la serie, sin alejanos de todo lo que tiene Beto que es esa bacanería y energía.

-¿Qué viene para Julián Román?

En 15 días arrancamos ensayos con Marcela Mar, donde ella es la productora y la dirección de Fabio Rubiano, con una obra llamada ‘Costelaciones’, para estrenar a finales de agosto.

-¿Sólo teatro este año?

Por ahora si, solo teatro. Ya hicimos audiciones para un par de producciones de televisión, pero como me enseñó mi papá, hasta que uno no esté grabando no se puede decir nada.