Justin Bieber se puso la camiseta de la Selección para cerrar su concierto

Como era de esperarse, el concierto del cantante canadiense, con más de cien millones de álbumes vendidos, fue todo un éxito.

En el estadio El Campín de Bogotá, la segunda presentación de Justin en el país, contó con una gran asistencia, más de 30.000 personas, buena organización y un esquema de seguridad impresionante.

El público, que en su mayoría eran mujeres de distintas edades, se volvió loco cuando este salió al escenario, entre luces, pantallas, músicos y bailarines, junto a los efectos especiales y juegos pirotécnicos. Todo un gran show.

Este ingresó a la tarima en una inmensa caja de cristal sostenida en el aire por cables, cual joya codiciada con locura por todo el público asistente. Algunas de ellas lo que lo habían esperado, incluso haciendo fila desde la noche anterior.

En el evento entonó las canciones de su cuarto disco,'Purpose', que le da el nombre a la gira. Pero también deleitó los oídos de los asistentes con sus canciones cumbres, como 'Baby', 'Let me love you' , 'What do you mean?' y 'Boyfriend', entre otras.

Pero la cereza que completó el pastel fue que Justin, de 23 años, salió al escenario con la camiseta de la Selección Colombia, acto que generó gran euforia en los asistentes.

Finalmente con la tricolor y cantando 'Sorry', el cantante cerró su concierto en el Campín, dejando a más de una believer deseando que vuelva pronto.

Ahora Bieber se presentará en Punta Cana, Israel, India y Sudáfrica para cerrar la gira el 6 de septiembre en Toronto.