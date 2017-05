Justin Bieber olvida la letra de Despacito en pleno concierto

‘Despacito’ es el hit del 2017, tanto así que desde 1996, es el primer tema en español que se posiciona en el puesto número 1 en la lista Billboard durante varios meses.

Fonsi, autor del tema, no dudó un segundo en fusionar una voz más y llamó a la estrella canadiense Justin Bieber para seguir haciendo historia con este éxito.

Con una voz sensual y en español cantó Justin en la colaboración de Despacito, por lo que miles de seguidores de inmediato expresaron su admiración y gusto por el tema, catalogándola como una de las mejores uniones que ha hecho el ídolo de muchos jóvenes.

Sin embargo, todo iba bien hasta hace unos días en un concierto en Nueva York, donde Justin olvidó la letra de ‘Despacito’ y dijo palabras que no eran. Los cambios quedaron registrados en videos subidos en redes.

Bieber utilizó términos como: “doritos” y “poquito". "Despacito, I don't know the words so I say 'poquito', I don't know de words so I say 'doritos'" (“Despacito”, no sé las palabras así que digo 'poquito', no sé las palabras así que digo 'doritos'), cantó el intérprete de Sorry. También pasó el micrófono al público, pero ellos tampoco se sabían la letra. Incluso en un momento, no le sirvió la improvisación y decidió utilizar un “bla, bla, bla”.

A partir de esta situación los seguidores empezaron a preguntarse si al cantante solo le funciona el español en un estudio de grabación.