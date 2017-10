Justin Bieber y Selena Gómez, juntos nuevamente

Selena Gomez y Justin Bieber volvieron a hablarse tras un buen tiempo distanciados. Esta pareja, que fue una de las más queridas por la farándula internacional, estuvieron el fin de semana juntos.

El portal TMZ reveló unas fotografías del domingo 29 de octubre, donde se ven en una cafetería charlando como buenos amigos.

#JustinBieber and #SelenaGomez Grab Breakfast Together One-on-One ... Does #TheWeeknd Know? https://t.co/OPihoUbSri

— TMZ (@TMZ) 30 de octubre de 2017