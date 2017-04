Justin Bieber y su show en una fría noche capitalina

En el estadio El Campín de Bogotá, ante una buena asistencia, Justin Bieber realizó su segunda presentación en Colombia.

El artista canadiense, con más de cien millones de álbumes vendidos, llegó con todos los juguetes de su gira 'Purpose', porque hay dos cosas que no se pueden criticar de este concierto: su organización y el esquema de seguridad que hizo más fácil el ingreso de los espectadores.

Además, la producción del concierto, entre luces, pantallas, músicos y bailarines, junto a los efectos especiales y juegos pirotécnicos, fue un gran espectáculo que quizás sea el mejor show pop que se ha presentado en el país. Son 110 toneladas en equipos, que no son poca cosa.

Pero Justin, el millennials más deseado, le hace falta, y mucho camino, para lograr ser un showman que domine el escenario, lo cual logró en los instantes más íntimos del concierto, con canciones a guitarra y voz, mostrando que más allá de las luces y explosiones de colores, talento tiene.

Un estadio lleno de mujeres de distintas edades lo esperaron, incluso haciendo fila desde la noche anterior para poder tener el mejor lugar y ver al artista canadiense.

Algunas no aguantaron y horas antes del show salieron desmayadas, pero fueron atendidas y la mayoría no se perdió el espectáculo, donde no pararon de cantar y gritar ante cualquier movimiento del joven artista.

En el escenario realizó un recorrido por su cuarto disco, el mismo que le dio nombre a su actual gira, pero también un repaso por buena parte de sus anteriores éxitos.

En algunas canciones cantando, en otras doblando, pero en ocasiones la fuerza, agilidad y vitalidad de la canción, con sus músicos y show de luces, parecía no contagiar al propio artista, mientras que en otros momentos su energía aumentaba ¿Tendrá canciones favoritas Justin dentro de su repertorio?

'Mark my words', 'Where are Ü now' , 'Let me love you' , 'What do you mean?' , 'Boyfriend', 'Baby' y 'As long as you love me”, junto a interpretaciones acústicas de ' Cold Water' y 'Love Yourself', no faltaron en un poco más de hora y media que duró el espectáculo, que ahora llevará al Caribe.