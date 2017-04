Justin Bieber ya está en Bogotá y estaría de paso por Cartagena

Con pocas horas de haber pisado tierras colombianas, el artista canadiense Justin Bieber ya es tendencia en redes sociales y en los diversos medios nacionales e internacionales.

Luego de haber sido visto jugando golf en un prestigioso club campestre bogotano, paparazzis no esperaron un minuto para dar a conocer el anunció oficial a través de una foto en Twitter, de que Justin ya estaba en Colombia.

Bieber, que se presentará el próximo 12 de abril en Bogotá, llegó ayer en la madrugada en su avión privado directamente al hotel JW Marriot donde se alojará durante su estadía en la capital del país. Al parecer, también estaría buscando una casa de lujo para descansar con todo su equipo de trabajo.

Fuertes rumores afirman que el canadiense no solo estará en Bogotá sino que se pasará un rato por Cartagena para disfrutar del sol, la brisa y las playas del Corralito de Piedra.

Cabe recordar que es la segunda vez que Justin llega a Colombia, esta vez enloquecerá a sus fans en el estadio El Campín como parte de su gira ‘Purpose’, tour con el que ha recorrido países como Brasil, México, Ecuador, Perú y que cerrará el 6 de septiembre en Toronto, Canadá.

Con más de 84 millones de seguidores en Instagram y más de 93 millones en Twitter, el ídolo juvenil, que sigue siendo figura de la industria musical llega este 12 de abril a interpretar éxitos como What Do You Mean, Company, Sorry, y el tema que lo puso en la cima Baby.

La telonera del artista será la DJ colombiana Ali Stone.