Kany García y "Moonlight" son nominados a los Premios GLAAD

Kany García fue nominada el martes a los Premios GLAAD junto con la película "Moonlight" y la serie "Transparent".

Los Premios GLAAD, creados hace más de 25 años, reconocen la representación destacada e inclusiva de la comunidad LGBT en la música, el cine, la televisión y el periodismo. Las ceremonias de premiación se realizarán el 1 de abril en Los Angeles y el 6 de mayo en Nueva York.

García se proclamó abiertamente lesbiana en 2016 y fue nominada por su álbum "Limonada". En total se anunciaron 41 nominados en 11 categorías en español y 115 nominados en 21 categorías en inglés.

"Moonlight" y "Star Trek Beyond" fueron las únicas películas taquilleras que merecieron una nominación, el menor número de películas inclusivas con los gay desde 2003. En el caso de las categorías en español, no hubo una nominación en el apartado de mejor novela a pesar de ser uno de los formatos de entretenimiento más populares en los medios de comunicación en español.

GLAAD, un grupo que apoya los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero calificó de decepcionante el resultado en la categoría de cine y manifestó que lo anterior es un reflejo de la falta de historias LGBT en la industria.

Aunque en el cine sólo hubo dos de cinco posibles candidatos, en la música y los cómics en inglés las cosas fueron muy diferentes. Ambas categorías crecieron de cinco a diez nominados para la 28ª entrega anual de los premios.

La caída de nominados en cine también contrasta con la televisión, donde han crecido las historias con temática gay y transgénero. Este año hay diez contendientes en la categoría de comedia y la misma cantidad en drama.

El servicio de streaming, Netflix, encabezó las nominaciones con cuatro por programas como "Transparent" y "Grace and Frankie".

"Durante esta etapa clave para el progreso social, es vitalmente importante que Hollywood cuente más historias LGBTQ que reflejen la rica diversidad de la comunidad, y que ayuden a aumentar la comprensión que une a todas las comunidades", dijo la presidenta y directora general de GLAAD, Sarah Kate Ellis, en un comunicado.

"Moonlight", la historia de un hombre negro gay, está nominada a ocho premios de la Academia, incluyendo mejor película. Los Oscar serán entregados el 26 de febrero.

En la categoría de películas en inglés con un estreno limitado fueron nominadas "The Handmaiden", `'Naz & Maalik", `'Other People", `'Spa Night" y "Those People".

También destacan el comic "Black Panther", de Ta-Nehisi Coates; Lady Gaga; "The Daily Show with Trevor Noah"; NewYorker.com y el the Tampa Bay Times por reportajes sobre el tiroteo contra un club nocturno gay en Orlando, Florida.

Entre los medios en español, Telemundo recibió nueve nominaciones al igual que Univision, mientras que CNN en Español obtuvo cuatro. TV Azteca, Mira TV, NY1 Noticias y NTN 24 tienen una nominación cada uno.

El programa de Univision "Aquí y Ahora", está nominado por su entrevista con el joven transgénero Xander, hijo de la estrella de música pop venezolana Karina Moreno, y también por su entrevista con el defensor transgénero Rodrigo Heng-Lehtinen y su madre, la congresista Ileana Ros-Lehtinen. "Al Punto", de Univision, recibió una nominación por su entrevista con Gina Parody, la exministra de Educación de Colombia, quien es abiertamente lesbiana.