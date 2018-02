Karent Hinestroza protagoniza 'La mamá del 10'

Guerreras, entregadas, disciplinadas, perseverantes, así son las madres colombianas que serán representadas por Karent Hinestroza en la serie ‘La mamá del 10’, que se estrena hoy a las 9 de la noche en el Canal Caracol. La historia muestra la lucha y el esfuerzo de una madre por ver a sus hijos felices. La protagonista es la más orgullosa de asumir este nuevo papel para el que tuvo en cuenta las lecciones de su progenitora.

¿Cómo asumes este papel en tu carrera artística?

Fue un reto bien grande. Me apoyé de varios referentes que tengo, principalmente de mi mamá, como ella me crió y esa esencia de la mujer del Pacífico para criar a sus hijos con mucha firmeza y amor. Me apoyé en mi hermana, que es muy amorosa; también en la energía de amigas como ‘Goyo’ Martínez. Siento que es importante lo que está pasando aquí porque vemos a una mamá que apoya a su hijo para cumplir su sueño como futbolista pero que también quiere que estudie.

¿Es tu primer protagónico?, ¿qué significa para ti?

Sí, e implica muchísimo más trabajo, compromiso. Esto es una oportunidad muy bella. Ha requerido estar en muchas escenas en el día pero estoy contenta y maravillada con el trabajo, mis compañeros, el director, el productor que confió en mí, además que le quiso apostar a algo diferente pues esta zona nunca se había visto en la televisión.

¿Qué tanto se parece a ti el personaje?

Este personaje me genera mucha memoria emotiva. Yo salí a los 10 años de Timbiquí, Cauca, con el sueño de estudiar y estuve también mucho tiempo sola luchando para ser licenciada en arte dramático y llegar a esto, protagonizando una historia, entonces toca muchos aspectos de mi vida y de mi mamá que fueron los que me inspiraron.

¿Qué mensaje le das a la mujer colombiana y guerrera, como tu personaje ‘Tina Manotas’?

Que tenemos que luchar por lo que somos, por lo que queremos ser y por lo que queremos hacer. Es muy fácil condicionar nuestra vida a la pareja, cosa que no está mal, pero tenemos que aprender a hacer las cosas por nosotras mismas porque soy convencida que todos tenemos una misión. Lo que le habla el corazón a uno es lo que lo determina.