Kevin Flórez, Jeivy Dance y otros artistas suplantados en redes

Los perfiles falsos y las cuentas spam se han convertido en uno de los grandes dolores de cabeza de muchos de los usuarios de las redes sociales, quienes por lo menos una vez han experimentado ser suplantados por inescrupulosos. Esta semana conocimos la historia de Zaider, cantante de champeta que denunció públicamente que desde cuentas falsas de Facebook estaban abordando a niñas de 15 y 17 años para pedirles imágenes, pues, supuestamente serían parte de su agrupación (Lea aquí: Zaider denuncia que es suplantado en Facebook). Ahora, consultando a otros artistas locales, es evidente que Zaider no es el único...

Kevin Flórez

Aunque reconoce que en los últimos años, y debido a la opción de verificar las cuentas, las suplantaciones han disminuido, el Rey de la champeta urbana admite que en los principios de su carrea abundaban los perfiles falsos a su nombre en Facebook. “Cuando apenas empezaba el furor de Facebook, le pedían fotos a las jóvenes”, relata el artista, que además de valerse de la verificación, utilizó sus verdaderos perfiles para compartir varios clips alertando a todos sus fanáticos de las cuentas falsas que estaban rondando por las redes sociales.

Young F

“El pan de cada día, siempre te encuentras con un nuevo perfil de Facebook”, fueron las primeras palabras de Young F, quien admite que no entiende cómo personas sin oficio se han dedicado a crear tantas cuentas falsas a su nombre y manifiesta su preocupación porque el cuento no termina allí: además de publicar sus imágenes y hablar como si fuera él, a varios de sus seguidores le han hecho peticiones. “Lo peor es que van es pidiendo cosas a los seguidores, fotos y cuestiones como para entrar al grupo y tal”, comenta el artista y asegura que su única cuenta en Facebook para seguir tiene el chulo azul de verificación y aparece como Young F.

Koffee, el Kafetero

Aunque su cuenta oficial en Facebook aún no ha sido verificada, ya Koffee tiene otro FanPage que por supuesto no fue creado por él (Lea aquí: "Todavía hay chicle pa' rato": Koffe El Kafetero contó detalles de su carrera).

El artista expresa que en esta cuenta han hecho comentarios como si él se fuese a retirar de la música, algo que obviamente no tiene en planes.

Jader Tremendo

Si hay alguien que se ha vuelto experto en la materia de perfiles falsos, es Dj Tremendo, animador de El Imperio y hermano del cantante de champeta Zaider, que desde hace cinco años, como nos contó, lidia con las cuentas fake en Facebook. “Es algo que me ha venido molestando desde hace cinco años, pero de 2 años para acá la cosa se ha intensificado y agravado, porque le piden fotos a menores de edad. A mi cuenta oficial me han enviado cualquier cantidad de pantallazos pidiendo fotos desnudas. Las saludan y piden fotos”, comenta el cartagenero.

A Tremendo hay un tema que le preocupa mucho más y está relacionado con posibles casos de estafa. “También me ha sucedido que a mi nombre se han puesto a cobrar los saludos, piden de 50 hasta 100 mil pesos”, expresa Jader, quien contactó a un de los dueños de una cuenta falsa. “El colmo fue uno que se ponía a enamorar a las muchachas y les pedía recargas. Logré tener el número y llamé pero la persona contestó y al rato colgó”, finaliza.

Jeivy Dance

El intérprete de ‘Tú me mueves el piso’ ha pasado más de un susto debido a los perfiles falsos que le han creado en Facebook. Jeivy le relató cómo ha sido enfrentado por las parejas de mujeres a las que supuestamente le ha pedido fotos íntimas. “La verdad es que este es un tema bastante delicado y que me tiene muy preocupado, porque me han amenazado personas diciéndome que por qué le estoy pidiendo fotos a sus mujeres. También ha habido padres que me han reclamado”, comenta el talentoso joven, que admite que la mayoría de veces le piden fotos a menores de edad.

El cantate de champeta no oculta su preocupación, pues lo han amenazado de hacerle daño en alguna de sus presentaciones. “Pienso que quizá a veces no se atreven porque siempre estoy rodeado de personas, pero vaya a imaginar uno qué pueden hacerme el día que esté solo”, agrega.

El artista reveló que los problemas han seguido en lo que va del año, de hecho confiesa que uno de los últimos inconvenientes lo tuvo con un concejal de un municipio de Bolívar.

¿Qué opciones tienen?

Con tanto perfil falso en redes sociales por ser figuras públicas, los artistas llegan a una misma conclusión y es que antes de seguir una conversación a través de Facebook, traten de verificar si la persona con la que hablan corresponde de verdad a uno de sus ídolos. Además aseguran que por lo general no tienden a reclutar personas para sus equipos de trabajo en redes sociales, pues de ello se encargan sus mánagers o representantes.

¿Cómo detectarlos?

Una de las herramientas que le ha facilitado a los seguidores de los artistas, estar seguros de que la cuenta que siguen es la única y verdadera, ha sido mediante los chulo de verificación, el cual confirma que la cuenta está aprobada por la red social y el personaje que lo lleva.

¿Qué dicen las autoridades?

“Se configura un delito, violación a datos personales, pero alrededor de ese puede haber otros como pornografía, pornografía infantil, estafa y hurto, pero el primario es el relacionado a la violación de datos personales que da de 4 a 8 años de cárcel”, indicó el general Jorge Vargas, director de la Dijín, en febrero del presente año, a Caracol Televisión.

Las autoridades son enfáticos en pedirle a las víctimas reportarlas de inmediato a la Policía, así como a los propios contactos suplantados.

“Hacer una fotografía de la pantalla, avisar a sus contactos, avisar a Facebook, a Twitter, a cualquier red social si ya ve que efectivamente fue suplantada la cuenta. Y no solamente haga la alerta a Facebook, sino que debe poner la denuncia ante la Fiscalía o con la Policía Nacional, porque ya hay un delito”, agregó el oficial.