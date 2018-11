Kevin Flórez y Carlos Gamall lanzan canción juntos

¿Cómo comenzaron?

Carlos nos cuenta que conoció a Kevin un día en un restaurante, los presentó un productor musical. Intercambiaron números, pero no había nada concreto. “Un día me llamó Dj Dever, de dijo: ‘Carlos, vente para el estudio, que vamos a grabar la canción del Passa Passa’. Escuché las melodías y me encantaron, entonces empezamos a componer ahí... Cuando salí del estudio, se lo envié a Kevin Flórez... Hey, mira, ¿qué te parece esta canción? Me dijo que era un palo (buenísima). ‘Me monto, ¿o qué?’, me dijo. A las dos semanas nos fuimos para el estudio, grabamos y aquí está la canción”, narra Carlos y confiesa además que se siente infinitamente agradecido por la oportunidad de grabar con Kevin.

Su evolución

La carrera musical de Carlos está comenzando. Hace un par de años comenzó con el sueño de ser cantante, sin embargo, siente que él y su equipo han aprovechado este tiempo al máximo y han evolucionado a pasos gigantes. “La evolución de mi carrera ha sido muy grande, me he rodeado de muchas personas que me han apoyado y han estado ahí para mí. Me he presentado en muchas tarimas, he alternado con Silvestre Dangond, Andrés Cepeda, Nacho, Pipe Peláez, Monsieur Periné, Lil Silvio y El Vega. He conocido a muchos artistas y ellos reconocen y valoran que estamos haciendo las cosas bien”, concluye.