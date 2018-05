Khloe Kardashian muestra por primera vez el rostro de su bebé

Hace un mes Khloe Kardashian y Tristan Thompson recibieron a la pequeña True en medio del escándado de la infidelidad del papá de la bebé.

Desde su nacimiento, la pareja no había compartido fotos ni video del rostro de su hija, lo que generaba intriga entre los seguidores por saber a quién se parecía.

Sin embargo, la estrella de Keeping Up with the Kardashians presentó hoy oficialmente a True en redes sociales, a través de un video en Instagram, en el que aparece la pequeña mirando a cámara mientras su madre, Khloe, la felicita por su primer mes de vida.