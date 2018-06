Khloé Kardashian responde a quienes la llaman 'hipócrita' por su relación

La modelo estadounidense, Khloé Kardashian, a través de su cuenta de Twitter respondió a una de sus seguidoras quien la llamó “hipócrita” por incitar a las mujeres a valorarse mientras ella sigue junto al jugador de basketball profesional, Tristan Thompson, el cual, de acuerdo a lo difundido en los medios, la ha irrespetado siendole infiel.

El mensaje escrito por Queen Persia, seguidora de la celebridad, es el siguiente: "Amo, adoro y apoyo a Khloé Kardashian, pero estoy muy decepcionada con el hecho de que se haya quedado con ese don nadie de Tristan. Pregona eso de que las mujeres tienen que quererse a sí mismas y deben saber cuándo abandonar una relación, pero cuando es hora de tomar esa decisión, es una hipócrita".

I love, adore & root for @khloekardashian but I’m so disappointed she stayed with that wasteman Tristan. she preaches about women knowing their self worth and when to walk away but when it’s time to walk the walk, she’s a hypocrite

Dada la repercusión que tuvo el tuit, la misma Khloé acabó emitiendo una contundente respuesta: "No exactamente, Queen Persia. No tienes ni idea de lo que pasa en nuestra casa o de la enorme reparación que hace falta para que podamos siquiera coexistir. Estoy orgullosa de mi fuerza. Agradezco tu opinión y espero que la mantengas con todos aquellos que se hayan quedado en sus relaciones por situaciones similares".

Not exactly Queen Persia, you have no knowledge of what goes on in our household or the enormous rebuilding this takes to even coexist. I’m proud of my strength. I appreciate your opinion and I hope you hold that same opinion to everyone else who has stayed in situations.

— Khloé (@khloekardashian) 25 de junio de 2018