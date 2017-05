Kim Kardashian busca vientre de alquiler para tener otro bebé

Kim Kardashian sueña con tener un tercer bebé, pero debido a que en su primer embarazo tuvo preeclampsia y en el segundo estuvo en riesgo de desarrollar diabetes, por instrucción médica no debe volver a quedar embarazada.

Sin embargo, la socialité de 36 años, madre de la pequeña North, de 3 años, y el pequeño Saint, de 10 meses, no abandona su deseo, y junto a su esposo, el rapero Kanye West, lo hizo público en un capítulo de ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Kim incluso aseguró que está interesada en alquilar un vientre para lograr su objetivo. A lo que su madre, Kris Jenner, quien ya no está en edad reproductiva, respondió que si pudiera, tendría al bebé por ella. Todo por verla feliz.

“Si supiese con seguridad que podría tener a tu bebé y que él nacería perfectamente sano, no me lo pensaría ni un segundo. Lo haría”, dijo Kris.

Pero ella no es la única allegada que la apoya. Su hermana Kourtney y su amiga Chrissy Teigen también se ofrecieron para tener el bebé.