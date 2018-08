Kimberly Reyes recibió duras críticas en redes por el papel de 'La Diabla'

Varias reacciones se han generado en redes tras la noticia de la salida de Majida Issa de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y más aún porque la actriz que la reemplazará será Kimberly Reyes, pues a algunos usuarios no les gustó la idea de que la popular ‘Diabla’ sea personificado por otra actriz. (Lea aquí: ¡Confirmado! Una costeña será la nueva 'Diabla' de Sin senos sí hay paraíso)

A través del Instagram de la serie, la producción compartió una foto y video donde confirman la pronta llegada de Reyes a la novela, por lo que las críticas no dieron espera, ya que para muchos la barranquillera no dará la talla.

“Las dos son grandes actrices pero con @majidaissa en papel de la diabla es única”, “Nadie lo va hacer mejor que ella”, “Superar a la actual diabla, será bien difícil”, “Esta no tiene cara de mala”, “Quiero a @majidaissa. Ella no da la talla”, son varios de los comentarios en redes.

Para el papel, Kimberly tuvo que hacerse un radical cambio de look, pasando de rubia a pelirroja, y aunque luce muy bien, no ha logrado convencer a los usuarios de que es la mejor para interpretar a este malvado personaje. Sin embargo, los televidentes tendrán que esperar unos días más para corroborar si la costeña da la talla o no.

Kimberly es recordada por su papel de ‘Lucía Arjona’ en la producción de Diomedes, el Cacique de la Junta, y en la convocatoria para el papel tuvo que competir con otras bellas mujeres como María Fernanda Yepes y Juliana Galvis por lo que seguramente lo hará muy bien. (Lea aquí: Tres bellas actrices estarían tras el papel de la nueva 'Diabla')