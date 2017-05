Conozca qué tienen en común 'Koffe el Kafetero' y 'El Avión', su nueva canción

Koffee el Kafetero sabe lo que quiere. Cada canción que lanza es un éxito, producto de su amor por la música y a su entrega con el público. Aunque puede desenvolverse en cualquier género lo suyo es la champeta con ritmos caribeños tropicales, como lo demuestra con su canción “El avión”.

El artista dialogó con eluniversal.com.co sobre esta nueva experiencia y sus planes a futuro.

¿De qué trata ‘El Avión’ y cómo surge?

Esta canción es muy especial porque fue algo que casi que me pasa hace 4 años. Yo me imaginé cogiendo un avión para ir tras de esa persona. Como todos saben, uno enamorado hace cualquier cosa por tener lo que quiere. (Risas).

¿Cómo ha sido la acogida del público?

A la gente le ha gustado. 'El Avión' ha sido un fenómeno así como 'El Tambor' que fue todo un boom. Estoy contento con esto, en muy poco tiempo ya se posiciona en los primeros puestos de las canciones más escuchadas y tiene más de 1 millón de visitas en YouTube.

Muchas personas critican el hecho de que tienes una canción sonando y al poco tiempo lanzas otra y se pierde la anterior. ¿Qué pasa con eso?

Ya he escuchado varias críticas respecto a eso. Lo que sucede es que mis temas son víctimas de la piratería. Los piratas tratan de lanzar canciones primero que yo, y por eso tuve que sacar 'El Avión', ya que la que estaban escuchando todos estaba sin trompeta y sin bajo en vivo.

Es un problema que se viene presentando desde hace rato en el Rey de Rocha, y no pasa solamente conmigo, también con otros artistas pero las mías son las que se pegan más rápido.

Me han preguntado mucho que por qué saqué ‘El payaso’ si todavía está sonando ‘El Avión’, lo que no saben es que la canción se filtró en YouTube y en Arjona, Bolívar, por lo cual tocó lanzarla en todos los medios. No hay forma de decirle a una persona que no escuche una canción todavía. No tengo culpa si salen 2 o 4 canciones mías y todas pegan. Somos afortunados porque cuando se filtran las canciones es porque es muy buena y todos quieren escucharla.

¿El Avión tendrá vídeo musical?

Sí. Yo tenía pensado sacarlo junto a la canción pero por la filtración no fue posible, ahora tengo que correr para que no se pierda como el de ‘El Tambor’. El video viene con la disquera Codiscos, entre julio y agosto.

¿Qué tienes pensado para los próximos meses?

Voy a seguir trabajando en la música. Se vienen canciones nuevas para el volumen 61 del Rey de Rocha, que será lanzado en septiembre. Además voy a estar en el picó El Imperio con una canción que se llama ‘El Chicle’.

Quiero hacer algo independiente, canciones aparte de los picós que no sean solo champeta sino también algo más tropical, género que me gusta mucho, el cual fusiono a mis canciones para darle ese toque caribe. Trataré que las champetas no tengan tanto saludo. Quiero hacer canciones expresivas que sean para escuchar y conozcan otra faceta de mi.

¿Cómo piensan manejar la piratería?

Para mí la solución es un álbum, que será una compilación de éxitos nuevos y viejos como ‘Luces, cámara y acción’, ‘Cambio y fuera’, entre otros. Este disco tendrá 10 canciones para el disfrute de todos. Me atreveré con esto, debido a que hay que aprovechar al público que siempre está atento a cualquier trabajo que yo saque. Ahora me toca ‘apretar el cinturón de seguridad para que no pase nada más como esto.

Por supuesto estará ‘El tambor’ que fue el éxito por el que muchas personas me conocieron.

¿Qué quieres lograr con ‘El Avión’?

Espero que me reconozcan a nivel nacional, que por el interior pueda hacer una gira por varias ciudades, que no sea solo Medellín y Bogotá. Quiero mostrarme más porque sé que sueno pero como no estoy por esos lados no me identifican.