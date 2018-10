¡La actriz Valentina Acosta será mamá!

Valentina Acosta, la actriz caleña que ha protagonizado novelas nacionales de mucho éxito como 'Merlina, mujer divina' y 'La Sucursal del Cielo', anunció que será mamá por primera vez, a través de su cuenta en Instagram, este jueves.

"¡¡Les comparto nuestra alegría!! Cuatro meses llenos de amor en la dulce espera de nuestra Martina. ¡Amor infinito! ¡Amor puro! ¡Amor del bueno!", escribió la caleña de 36 años, junta a una fotografía en la que sostiene su ecografía.

Martina es la primera hija de la pareja, pero será la hermana menor del primer hijo de Daniel que se llama Luca, de tres años.

Daniel confirmó la noticia con una emotiva imagen en esa red social que acompañó con un mensaje para la futura mamá.

"Baby Martina is on the way! ¡Va creciendo la familia! Esperándola feliz y enamorado, junto a esta mujer que será una gran madre".