La broma del payaso 'It' que causa terror en las redes

La cruel broma, que fue realizada por el programa de televisión Silvio Santos en Brasil, consiste en que un niño vestido con un impermeable amarillo, les pide a varias personas que transitan por la calle que lo ayuden a sacar un objeto que se le fue por la alcantarilla, lo que las personas no saben es que adentro está 'It, el payaso' esperándolas.

El video se ha convertido en tendencia en redes y cuenta con más de 3,2 millones de reproducciones en Facebook.

Recordemos que la adaptación cinematográfica de "It (Eso)" de Stephen King cerró su primer fin de semana con ingresos de 123,1 millones de dólares, casi 6 millones más de lo anticipado, dijo Warner Bros. el lunes. El filme es protagonizado por Bill Skarsgard como el payaso asesino Pennywise.

Aunque el incremento no rompió ninguna de las marcas establecidas, "It" más que duplicó los records tanto para el mes de septiembre como para el género de terror, y tuvo oficialmente el tercer mejor estreno del 2017, detrás de "Beauty and the Beast" ("La bella y la bestia") y "Guardians of the Galaxy Vol. 2" ("Guardianes de la Galaxia Vol. 2").