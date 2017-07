La cartagenera María Camila Medrano y su experiencia en Top Model of the World

La cartagenera María Camila Medrano regresó a Colombia el pasado lunes con el título de virreina en el certamen ‘Top Model of the World’, donde representó a la isla de San Andrés.

En su corta carrera y con tan solo 20 años, María Camila se ha destacado en concursos de belleza como el Reinado de la Independencia en 2016, donde participó por su corregimiento Barú; y en el Reinado de la Panela 2017, en el que representó a La Guajira.

Ahora, tras obtener la corona como una de las mejores modelos del mundo cree que vienen oportunidades únicas para su carrera, entre las que se encuentran contratos con importantes marcas de ropa en Europa y Estados Unidos.

- ¿Cómo fue la experiencia en el Top Model of the World?

Dure quince días en Egipto, exactamente en la ciudad del Cairo, fue una experiencia increíble para mí. Participe con 45 mujeres y quedé de virreina, gracias a Dios. Sin mis compañeras esta experiencia no hubiera sido igual, porque me llevo el cariño de ellas, su amistad y eso es lo más importante de un concurso de belleza.

- ¿Por qué representó a San Andrés siendo cartagenera?

Yo soy de Cartagena, de la isla de Barú, en los dos certámenes fueron por temas de franquicia, ellos hicieron la convocatoria y me eligieron. Represente primero a La Guajira, en el reinado de la panela en Villeta, Cundinamarca, y de ahí pase al Top Model of the World, representando a San Andrés.

- ¿Cuáles fueron sus fortalezas y debilidades en el Top Model of the World?

Físicamente soy una mujer muy alta y en el mundo del modelaje se requiere en pasarela el impacto de una mujer alta, elegante y que transmita eso. Mi debilidad fue no tener una trayectoria amplia, mi carrera hasta ahora comienza y creo que eso fue lo que no me dejó a ser la Top Model of the World.

- ¿Cómo es un reinado de modelos?

Lo que busca este certamen es una mujer que pueda ser multifacética, que a la vez pueda mostrarse como una mujer fresca, alegre, pero que impacte a la hora de estar en una pasarela. Top Model of the World es un certamen que busca a una modelo internacional que se preste para portadas de revista, entrevistas en vivo, que sea muy buena en pasarela y que transmita todos esos conocimientos como mujer.

- ¿Qué proyectos vienen ahora?

Con Top Model of the World se me abrieron muchas puertas, ahorita tengo que ir a New York para realizar unas fotografías con una marca de ropa muy reconocida, de la que aún no puedo decir el nombre. Luego en Alemania me van a llamar para un casting y el próximo 23 de agosto voy a participar en otro certamen en Colombia, se llama ‘Miss Earth Colombia’, representando al Parque Natural de los Corales del Rosario y de San Bernardo, este es un reinado ecológico que habla sobre la madre tierra, los problemas que tiene y cómo se puede solucionar

- ¿Cómo se preparó para el concurso?

Fueron dos meses en Estados Unidos, me prepare en oratoria, pasarela, maquillaje, aprendí cómo combinar los colores a la hora de vestirme y de maquillarme; esos meses fueron gratificantes, porque obtuve este premio para Colombia.

- ¿Qué representó este título para usted?

Representa una responsabilidad muy grande, siempre me gusta dejar el nombre de mi país en alto en cualquier certamen que me presento o a cualquier pasarela a la que voy, y llevar está banda requiere estar dispuesta a viajar todo el tiempo, a estar delante de una cámara, ser versátil, ser puntual en los eventos, esta es la vida de una modelo.

- ¿Cómo recuerda el atentado que presenció en el Cairo?

Ese día fue diferente. Estábamos en ensayos cruzando de un lado a otro y de repente llega la Policía, todo está custodiado por el tema del atentado y lamentable por las personas que fallecieron.

Fue algo que me llamó la atención y que a la vez me asustó cuando estuve en Egipto. Fue que al final del certamen, en el último día, en una playa cerca al Hotel hubo una detonación en la que murieron tres turistas, pero gracias a Dios y al concurso que tenía un buen sistema de seguridad, y nos protegía todo el tiempo, no nos pasó nada.

- ¿Qué se lleva de este viaje a El Cairo?

Me llevo una cultura muy diferente a la que estamos acostumbrados en Colombia. En el Cairo las mujeres caminan todas tapadas, están dedicadas a sus hogares, en cambio las colombianas somos mujeres que estamos trabajando todo el tiempo, luchando, guerreando para salir adelante. También recuerdo los lugares conocí, el mar rojo, que es bastante reconocido, y los paisajes que son muy distintos.

- ¿Cómo fueron esos quince días de competencia?

Corriendo para todo lado, a las seis de la mañana ya debíamos estar peinadas, maquilladas, listas para un fotoshooting o un vídeo o para salir a conocer los lugares más reconocidos en Egipto, todos los días teníamos algo diferente que hacer y debíamos estar preparadas para el día la traía y bueno así fueron los días hasta que llegó la final y aún había más tensión por el atentado.

- ¿Cómo se ve en el futuro?

Me veo fuera del país triunfando como modelo, sacando mi familia adelante y terminando mi carrera en producción de radio y televisión, y de comunicación social y periodismo.