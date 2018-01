La cartagenera Natalia Marrugo Rios es la nueva cara de la televisión local

Incursionar en el mundo de la televisión no era una de las metas principales para la cartagenera Natalia Marrugo Rios, pero que por cosas del destino, y gracias a su inteligencia y carisma el camino la puso en este oficio y hoy es una de las nuevas caras de la pantalla local.

Desde muy jóven Natalia que se considera una mujer soñadora y aventurera, se ha caracterizado por ser una mujer que lucha y trabaja por lo que quiere, ya sea en lo personal o lo profesional, tal vez esta es una de las razones por las que siempre ha logrado llegar muy lejos en todo lo que se propone.

“Todo lo que uno hace lo debe hacer bien, sin importar los resultados porque eso te va a servir para el futuro”, comentó.

“Una mujer soñadora”

Así se considera Natalia, una jóven orgullosa de haber nacido en el Corralito de Piedra y criarse en el popular barrio Los Calamares.

A sus 23 años, ya es profesional en comunicación social y periodismo de la Universidad de Cartagena, tiene una maestría de la Universidad de Andalucía en España y realizó estudios en Inglés.

Siempre se ha caracterizado por ser una mujer con liderazgo , emprendedora y que le gusta trabajar en pro de la sociedad, algo que le ha apasionado desde que tiene uso de la razón.

Época de reina

Sin importar que no logró ingresar al cuadro de finalistas, para esta bella mujer de piel trigueña y cabello afro, la experiencia de representar a su barrio en el Reinado de la Independencia en el año 2015 significa una etapa enriquecedora para su vida tanto en lo personal como en lo profesional.

“Considero el Reinado de la Independencia como una plataforma en la que me di a conocer, en la que pude interactuar y relacionarme con la gente, algo que siempre me ha gustado. Esta fue una etapa satisfactoria en la que aprendí mucho y a la que agradezco, porque si no fuera por mi participación en el concurso, tal vez no habría llegado hasta donde estoy hoy”, dijo.

Gracias a su recorrido por el concurso de belleza donde se destacó por ser una de las más carismática y alegre, logra un reconocimiento dentro de su barrio donde aún la llaman ‘Reina de los Calamares’, y en la ciudad.

“El reinado me dejó mucho: personas que me ayudaron, el cariño de mi barrio que aún me recuerda y me hace participe de todas las actividades culturales que realizan y amigos”, manifestó feliz Natalia.

Presentadora de Televisión

A su llegada de Europa donde hizo sus estudios de maestría y donde se dio la oportunidad de recorrer varios países y conocer diferentes culturas en el viejo continente, Marrugo recibe una información de un amigo quien le dice que en un reconocido canal de la ciudad estaban realizando casting para ser la nueva presentadora de un programa sobre las Fiestas de Noviembre, algo que al principio no llamó su atención porque no tenía dentro de sus planes incursionar en los medios de comunicación, pero que de igual forma quiso probar para ver hasta donde llegaba.

“Al principio no estaba muy convencida. Le dije a mi amiga que yo iba, pero que no me interesaban mucho el tema de los medios y ella fue la que me empujó a asistir y de 4 chicas que asistimos logre quedar entre las dos que estaban buscando y gracias a esto estoy donde estoy, por eso me siento agradecida con el canal que considero como mi casa”, menciona.

Según Natalia sus conocimientos sobre las fiestas, la cultura y la historia de la ciudad fueron las razones por la que logra gustar y quedarse con el casting que la llevó a presentar el programa novembrino ‘Dos Ángeles y un Gozón’ del Canal Cartagena.

Luego de finalizar esta etapa, directivos del canal se le acercan y le proponen para que cubra a una de sus compañeras en el noticiero, donde realizó periodismo político y general y después de un tiempo pasa a ser la cara de la sección de farándula y entretenimiento durante todo el mes de diciembre.

Su personalidad fresca, arrolladora y encantadora cautivó tanto a los televidentes y al director que el año pasado llegó a ser la presentadora principal de noticias generales en el informativo principal, para después llegar al programa matutino ‘Amanecer Cartagena’, al que pertenece actualmente y en el que comparte set con la presentadora Carolina de Pombo y el reconocido periodista Antonio ‘Toño’ Angulo.

Camaléonica

Viajar por varios países y ciudades, conocer nuevas culturas y tradiciones, le permitieron pasara por diferentes cambios físicos que hoy la hicieron encontrarse como persona y aceptarse como es: cabello lacio, crespo, trenzas y en la actualidad cabello afro, son algunos de los muchos cambios por los que esta despampanante mujer ha pasado, pero que hoy la tiene con la fuerte convicción de ser un mujer segura, empoderada y líder para trabajar por el rescate de la cultura en su barrio y en la ciudad.

Natalia espera seguir alegrándole las mañanas a los cartageneros y se encuentra trabajando en varios proyectos sociales que “espero con el favor de Dios sacar adelante”, destaca.