La cartagenera que se lució en la Semana de la Moda de Nueva York

Estefanía Turbay supo desde niña que el diseño de modas marcaría el camino de su vida. Ella nació en Bogotá, pero dice que por sus venas corre sangre más cartagenera que el mismo Castillo de San Felipe, porque vivió parte de su niñez en nuestra ciudad y porque acá es toda su familia: mamá, hermanos, tíos… en fin. De niña, Estefi -como le dicen sus amigos- se la pasaba disfrazándose todo el tiempo con atuendos que ella misma combinaba… “Jugaba con tacones de mi mamá y me perdía en los centros comerciales viendo ropa de grande”, me dice. Su mamá, Connie, tuvo un local de ropa y ahí el sueño empezó a tomar más fuerza. Estefi creció, se fue a estudiar a diseño textil y de modas en la Universidad de Palermo (Argentina) y regresó a Colombia en 2012 a triunfar. Acá montó su marca, lanzó sus primeras líneas. “Trabajé en Lafayette como diseñadora de telas deportivas y La Polar como diseñadora de las líneas de Hombres y de deportes. En el 2014 me fui a hacer un Master en Markeing y Comunicación de Moda en el IED en Barcelona, ahí trabajé para Reebok y luego me fui a Múnich, Alemania, y trabajé en otra maca deportiva. Siempre he estado en el mundo deportivo y eso hizo que entienda muy bien la funcionalidad de las prendas”, apunta.

Nueva York

Estefi cuenta que vive investigando tendencias y siluetas que favorezcan a “mujeres reales”, así se inspira. La inspiración también puede llegar de la naturaleza, por ejemplo, hace poco se dejó envolver por el color y la vida del Aviario Nacional de Colombia, en Barú. “La naturaleza siempre me inspira, en colecciones pasadas han sido las flores del jardín botánico de Matute y en esta ocasión pájaros”. Y precisamente los colores del Aviario fueron los que mostró en Nueva York.

“Para el desfile, utilizamos sedas y creamos prendas con mucho vuelo, como alas. Hicimos plisados que representaban la textura de las plumas y bordamos a mano pájaros con hilos en cobre y plata. Los colores azules son los que más predominaron”, cuenta Estefi.

El pasado 9 de febrero mostró sus diseños en una de las vitrinas de moda más importantes del mundo, la Semana de la Moda de Nueva York. “Me eligieron y pude presentar esos ocho looks en uno de los 'venues' (lugares) más importantes de la Semana de la Moda, que es Pier 59 Studios”, explica.

La Semana de la Moda de Nueva York fue un sueño cumplido, y Estefi no para de ponerse metas. Para 2018, quiere abrir más tiendas en Estados Unidos y en México, y tener más presencia en Bogotá. ¡La cartagenera seguirá volando alto!