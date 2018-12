La cartagenera Sheryl BC, cantante de soukus africano, ya armó su banda

La cantante cartagenera de soukus africano Sheryl BC acaba de organizar su banda con un grupo de músicos jóvenes, bajo la dirección del veterano maestro del bajo y la guitarra William Simancas Galvis. Se llama ‘Sheryl BC Band’.

‘La princesa de ébano’, como se le conoce a Sheryl BC, dice que de esta manera cumplió uno de sus proyectos más urgentes, “pues necesitaba de un respaldo musical sólido, porque no todas las veces se pueden utilizar pistas, ya que no todos los escenarios ni todos los públicos son iguales. Hay veces en que la gente necesita sentir el peso de la música, no solo ver una cara, un cuerpo y una danza”.

Podría decirse que la unión entre William Simancas y Sheryl BC no necesitó de mayores protocolos, dado que el primero tiene en su haber toda una hoja de vida ejecutando canciones de corte afro, toda vez que está reconocido como uno de los primeros músicos cartageneros en conformar agrupaciones de música caribeña, como también uno de los pioneros en la creación de estudios de grabación para ese tipo de expresiones.

“Desde el primer momento –explica Simancas-- acordamos que montaríamos todo un repertorio conformado por las canciones africanas más conocidas en la Región Caribe, entre esas ‘El mañoso’, ‘La bollona’, ‘El merengue ye’, ‘Miami’ y ‘La metralleta’, entre otros que Sheryl vocaliza muy bien, porque es una estudiosa de los fonemas africanos”.

La agrupación se conformó en octubre y de inmediato se atesoraron las referidas canciones, además de ‘Amanecer’, ‘Sentimientos cruzados’ y ‘El que se queda’, de la autoría de Isaura Córdoba Cuero, madre de Sheryl BC y directora logística de la agrupación, quién también se desempeña como bailarina y corista.

“Precisamente –comenta Isaura--, pretendemos que la gente se integre con nosotros cuando nos vean cantando y bailando las canciones clásicas de los picós de música africana, las coreen y canten mientras nos ven bailar”.

Además de William Simancas (piano), la banda cuenta con la fuerza y sapiencia de músicos como Jorge García Blanco (batería), Remberto Maldonado (guitarra), Wilber Barrios (bajo) y Luis Miguel Berrío (congas), quienes ya están preparando agenda para cumplir compromisos durante los próximos carnavales de Barranquilla, de donde volarían al exterior para cubrir otras presentaciones.

Las canciones inéditas también se están puliendo para llevarlas a los estudios de grabación lo más pronto posible.