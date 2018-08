“La competencia sigue siendo conmigo misma” Natalia Blanco Mathieu

Nathalia Blanco Mathieu es la mujer que representará a Cartagena en ‘Rumbo a Miss Universo’ y, dos meses antes de la competencia en Medellín, nos cuenta que está más decidida que nunca a luchar por la corona nacional. Haber quedado de virreina en el más reciente concurso de Señorita Cartagena (que ganó Yaiselle Tous), no la desanimó, sino todo lo contrario: esta administradora de empresas, de 22 años, se llenó de más ganas para competir.

¿Cómo surgió la propuesta?

Era 11 de junio de 2018. Cuatro mujeres competían por la corona de Señorita Cartagena y Natalia, pese a ser una de las favoritas, fue nombrada virreina... ¡Lo que no sabía ella es que lo mejor de la historia estaba por venir!

“En ese momento lo primero que pensé fue: ¿cómo así, si yo quería ser la reina y salir a disfrutarme las Fiestas de Noviembre y montarme en mi carroza y demás?… Ahora me toca volver a Bogotá y seguir con mi vida como mortal’”, recuerda Natalia.

Habían pasado minutos desde que se coronó a Yaiselle Tous, cuando el Comité Distrital de Belleza abordó a Natalia. Eulalia Pinedo, quien encabeza el comité, le propuso a la virreina convertirse en reina... Sí: la segunda oportunidad de Natalia iba a ser en Medellín, en el programa ‘Rumbo a Miss Universo’, por supuesto, si ella aceptaba.

“No accedí enseguida, pero vi esta opción como un oportunidad más en mi vida y, bueno, yo estaba muy abierta a todas las cosas que tuviesen que ver con este concurso”, dice Natalia Blanco.

Pensó y pensó, y al final dijo que sí porque ya había comenzado un procesos, se había estado preparando para ser reina toda la vida y merecía una segunda oportunidad. “Muy posiblemente mi sueño de niña de ser la reina de los cartageneros, la labor social y demás no se me dio, pero yo pienso que este anhelo se esta dando de un manera diferente, en presentaciones ya universales, todo depende de cómo lo veas”, señala Natalia.

¡A prepararse más!

‘Rumbo a Miss Universo’ se realizará el 30 de septiembre en Medellín, y este mes Natalia viajará a esa ciudad para reunirse con las demás candidatas. Deben realizar algunos videos y fotos, que se trasnmitirá durante la gala de coronación, por el canal RCN.

A través de las redes sociales, se han difundido imágenes de las otras concursantes, ¿qué piensa Natalia al respecto?

“Sí, he ve visto algunas candidatas del concurso y pienso la competencia sigue siendo igual a la de Señorita Cartagena, conmigo misma. A la final, quien se levanta en las mañanas conmigo soy yo misma, valga la redundancia, quien tiene las tristezas, los momentos bajo presión y quizás ciertos altibajos soy yo, la lucha es conmigo misma”, añade. Para ella, sus estudios de antropología serán una virtud que la hará sobresalir. “Soy antropóloga, más que un don de gente tengo un sentido de alteridad reafirmado en todas venas de mi cuerpo, me gusta la sociedad, amo la sociedad y no voy por el pueblo, yo soy el pueblo. Cuando tú sientes que eres el pueblo, tú trabajas por ti; cuando trabajas por ti, trabajas para la sociedad entera, para la gente que está al lado tuyo, porque los quieres ver bien, porque te quieres ver bien”.