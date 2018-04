La contundente respuesta de Greeicy Rendón a críticas por sus 'muecas' al bailar

Greeicy Rendón no solo se ha vuelto famosa por su carrera artística, que pasó de la actuación a la música desde hace algunos meses, sino también por los sensuales bailes que constantemente comparte en sus redes sociales y que, sin duda, la convierten en tendencia en la web. Sin embargo, así como la intérprete de ‘Amantes’ recibe elogios tambíen es bastante criticada por las 'muecas' que hace cuando baila.

Ante esto, Rendón se pronunció de manera jocosa a través de sus historias en Instagram donde aseguró que “sus gestos son la muestra de que disfruta el baile”.

“Amo mis caras cuando bailo, no porque me vea bien o mal, sino porque sé que significan que lo estoy disfrutando muchísimo. También me río de ellas porque no son las más bonitas, pero bueno. Perfecta no soy. Pero amo más a la gente que no se deja afectar por mis caras y al contrario se divierte con ellas”, fue el mensaje de la artista.

La caleña siempre ha dejado claro que no es bailarina profesional, pero una de sus pasiones es bailar, por lo que aprovecha sus tiempos libres para hacerlo y aunque recibe malos comentarios, también la aplauden por su buena actitud y sensual movimiento de caderas a ritmo de cualquier género musical.

El más reciente video que publicó Greeicy fue cumpliendo el reto del ‘X Challenge’, el cual ha sido compartido por varias celebridades y por supuesto, ella no se podía quedar atrás. (Lea aquí: Greeicy Rendón volvió hacer de las suyas bailando al ritmo de 'X (Equis)')

En este clip vimos el sabor que tiene la cantante y varias 'muecas' en su rostro, por lo que no pasó por desapercibida. Sin embargo, con la respuesta que dio demostró que las críticas la hacen ‘Más fuerte”, tal y como lo dice una de sus canciones, y que no dejara de descrestar a sus fans con sus bailes, pues son más los seguidores que admiran su talento que los que dicen que exagera en sus gestos y hablan mal de ella.

Cabe recordar que Greeicy anda de promoción en su gira ‘Amantes 2018’ junto a su novio el cantante Mike Bahía en la que esperan visitar varias ciudades dentro y fuera del país.

‘X’, el tema del momento, también ha puesto a ‘tirar pase’ a otros famosos como Will Smith, Yuri, Fanny Lu, Esperanza Gómez, entre otros.