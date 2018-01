La Crespa Martínez confesó en redes que padece una delicada enfermedad

La exparticipante del Desafío, Cindy La Crespa Martínez, quien hace pocas semanas nos sorprendió con la noticia de su compromiso con el empresario sanandresano Raúl Huffington, nuevamente vuelve a ser tendencia en las redes, pero esta vez por la confesión que hizo sobre la enfermedad que padece.

La Crespa se destapó y a través de un extenso mensaje en su Instagram reveló que tiene el síndrome de ovario poliquístico, lo cual le ha afectado su vida personal y laboral, pues debido a los cambios físicos y mentales que ha sufrido se ha alejado un poco de sus seguidores y de su profesión como modelo.

“Hasta hace muy poco descubrí que tengo síndrome de ovarios poliquisticos, lo que me generó un trastorno hormonal avanzado y con ello unas consecuencias muy fuertes en la piel, (hablo de acné, manchas y por un mal trato cicatrices ?) no voy a negar que por esto fue que me alejé un poco de las redes y he estado esquiva a eventos, porque, lo que les acabo de contar me generaba muchísima inseguridad y llegué a deprimirme”, comenzó el relato que va acompañado de 2 fotos, las cuales reflejan los cambios por los que ha pasado debido a las afectaciones que la enfermedad le ha provocado en su rostro.

Agregó que “yo no me sentía bonita ni segura conmigo misma.. Si deslizan pueden ver cómo estaba mi piel de afectada( la foto es de hace 1 mes). Sufrí ataques de ansiedad y descontroles en la alimentación”.

Aunque la modelo aseguró que esta enfermedad la hizo vulnerable, desde lo físico, emocional y social, también comentó que ya está sometiéndose a un tratamiento con un importante especialista, que ha trabajado su parte hormonal y con procedimientos estéticos le ha hecho recobrar la esperanza de que todo va a mejorar.

“Es impresionante el cambio, los poros se ven más cerraditos y la piel con más brillo, no veo la hora de poder tomarme fotos sin una gota de maquillaje y sentirme segura”, finalizó La Crespa en su publicación, que ya cuenta con más de 8 mil ‘me gusta’ y decenas de mensajes positivos de sus seguidores.

“Vas a estar bien. Un abrazo fuerte”, “A mi igual me pareces hermosa. Que te mejores pronto”, “Si vieras que son muchos casos iguales al tuyo, pero lo mas importante, es que hay solución”, son algunos de los comentarios de usuarios en la web.

Cabe recordar que el pasado 14 de enero, La Crespa compartió la feliz noticia de su compromiso con Raúl Huffington, quien le pidió matrimonio en medio de toda su familia en una sorpresa en Montelíbano, Córdoba.

“Abrí la puerta y todo estaba apagado. Lo primero que pensé fue ‘¿esto qué es?’, de repente empieza a cantar Tatiana, una amiga de la familia, y veo a toda mi familia con camisetas que decían: ‘Cásate con él’. Mientras que Raúl, no sé en qué momento, se puso una que tenía el letrero: ‘cásate conmigo’”, comentó en esa ocasión Cindy.