La curiosa reacción de un gorila cuando le mostraron fotos en un celular

La curiosa reacción de un gorila cuando le mostraban fotos en un celular se ha convertido en furor en redes sociales.

En un video de 12 segundos publicado en Twitter se muestra cómo un hombre se acerca donde está el gorila y empieza a enseñarle su celular. El animal observa lo según una usuaria son fotos de gorilas hebras y con su mano golpea el vidrio de protección haciendo gestos como indicando al hombre que pase una a una las imágenes.

En solo tres días el video ya se ha hecho viral y ha sido compartido más de 12 mil veces.

Dude was showing the gorilla pictures of female gorillas and he for real is like "next one please" pic.twitter.com/o2FPjCJPMb

— Sierra Anderson (@Sierra_2015) 12 de noviembre de 2017