La divertida caída de presentadora de Día a Día en pleno programa en vivo

Un penoso momento vivió Mónica Rodríguez, presentadora de Día a Día, cuando cayó de la tarima en pleno programa en vivo.

En el video, que fue captado por una televidente, se ve cuando Mónica sube al escenario donde están los músicos y al bajar repentinamente termina en el piso. De inmediato, otros famosos que estaban en el set corrieron a ayudarla, pero esta no podía pararse pues estaba "muerta de la risa".

Aunque la presentadora no explicó si se tropezó con sus tacones o perdió el equilibrio, lo cierto es que ella misma compartió el clip en su Instagram, demostrando que lo tomó jocosamente.

"Y bueno, una televidente @aracelygpr logró captar el bochornoso momento de mi caída y me envió el video jajaja, falta la parte en la que el ataque de risa no me deja parar del piso… para quienes pedían video acá se los dejo, búrlense pues a costillas mías, les doy permiso jajajaja”, dijo Mónica junto al video.

Rodríguez también mostró el morado que se hizo en la mano tras la aparatosa caída en el set de Día a Día.

“Después de la aparatosa caída hoy al aire empezó a salir moradito en la mano jajajajja pero gracias a todos por preguntar y por reírse conmigo con ese bochornoso momento jajajja ... todo bien... un tris de dolor pero al pelo”, fue el mensaje de Mónica junto a la imagen de su mano.

La publicación ya cuenta con más de 60 mil reproducciones y comentarios de seguidores que se ríen del "totazo" que se dio la presentadora de Caracol.

