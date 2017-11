La dura recuperación de Mauro Urquijo tras estar al borde de la muerte

Luego de que hace tres meses, el actor colombiano Mauro Urquijo estuvo al borde de la muerte tras una hemorragia cerebral causada, al parecer, como secuela de la operación a corazón abierto que le practicaron varias semanas antes, no habíamos tenido más noticias de él hasta hace 3 días cuando su esposa Haychelt Benitorevollo publicó una imagen que acompañó con un emotivo mensaje que relata el drama por el que está pasado su esposo. (Leer aquí: Mauro Urquijo, nuevamente hospitalizado por una hemorragia cerebral)

Aunque en varias ocasiones hemos podido ver a Mauro con mejor semblante y más recuperado, su salud aún es tema complicado, pues las recaídas aparecen y desaparecen.

A un año del incidente que les cambió la vida, la mujer no dudó en compartir con sus seguidores detalles de su drama a través de Instagram, provocando que miles de usuarios escribieran comentarios solidarios al colombiano.

“Hemos visto la mano de Dios sobre su vida, en su evolución física, pero todavía nos falta. Hoy, a un año, sigo pidiéndole a Dios que termine la buena obra que inició en él, pues su cerebro convulsiona a diario, tiene compromisos en la memoria episódica y en los procesos ejecutivos, esto a nivel cognitivo, no ha recuperado en su totalidad la movilidad de su mano derecha, tiene cambios abruptos en su estado de ánimo”, escribió en un mensaje que fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del actor.

La mujer siguió el relató, que terminó con estas palabras: “Hay días en que siento que no puedo más, que quiero renunciar, pero Dios me habla por medio de su palabra y renueva mis fuerzas. ¡Luego miro los ojos de mi esposo y recuerdo todo ese amor honesto que me ha dado y retomo!".

La publicación, que estuvo acompañada de una foto a blanco y negro donde aparece ella abrazando al actor quien permanece con los ojos cerrados, ya cuenta con más de 3 mil ‘me gusta’.

Recordemos que a Mauro se le realizó en noviembre una cirugía de corazón abierto que lo dejó en coma inducido. En enero de este año sufrió una infección en uno de los puntos de su anterior procedimiento y se mantuvo estable hasta la semana pasada.

Más de él

El actor, de 48 años, nació en Manizales en 1968, ha participado en novelas como El Oasis, La Mujer en el Espejo, La Hija del Mariachi y Doña Bella. También ha sido presentador en el programa El Lavadero de RCN y La Rueda de la Suerte de Caracol.