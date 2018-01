La electrónica en manos de Dani Masi

Si de electrónica se trata Daniel Martínez Gil, más conocido como Dani Masi se las sabe todas. Este reconocido DJ español que se caracteriza por su estilo ‘House’ con vocales y sonidos Tech Tribal, es propietario del sello Discográfico Streetside Records y productor en marcas como Stereo Productions, Juicy Music, Milk & Sugar, Casagrande, entre otros.

Como parte del Diamond Tour, el español llegó a La Heroica para demostrar su gran talento y pasión por la música electrónica, y aprovechó para visitar El Universal y conversar sobre sus éxitos, acogida en el país tricolor y próximos proyectos.

¿Cómo empieza tu carrera como DJ?

D.M. Recuerdo que todo se inició a los 14 años, cuando en reuniones con los compañeros de la escuela yo prefería colocar la música y animar la fiesta que bailar con las niñas. Desde esa época sentí la buena energía que tenía al escoger las canciones.

¿Cómo fue la reacción de tus padres al saber que te dedicarías a esto?

D.M. Al principio esa decisión causó problemas en mi casa porque yo empecé a estudiar informática y a mis padres no les parecia. Sin embargo, ahora están muy orgullosos de lo que hago y son mis seguidores número 1.

¿Cómo ha sido tu trayectoria artística?

D.M. LLevo 10 años como DJ y este 2018 cumpliré 15 como productor. Han sido años de buenas experiencias, pero considero que tengo mucho que aprender; estoy en constante aprendizaje.

¿A qué países has visitado?

D.M. Gracias a las dos cosas que hago conozco toda Europa, parte de Africa, Estados Unidos, Argentina, Dinamarca, Colombia, Suiza, entre otros.

¿Qué tal Colombia?

D.M. Es un país muy agradable que siempre me acoge de la mejor forma. No puedo quejarme porque me han recibido con las puertas abiertas en todas las ciudades que he llegado. La acogida de Cartagena, Sincelejo, Manizales, Medellín y Pereira es lo máximo.

Cuéntanos tu experiencia en Cartagena

D.M. Esta ciudad es una de las favoritas porque me siento como en casa. En España vivo cerca al mar y cuando vengo acá me siento igual. He tenido presentaciones en Sagrada Beach, Fragma, Hotel Las Américas y otros eventos que han resultado exitosas.

¿Por qué crees que te diferencias de otros DJs?

D.M. Desde que empezó mi gusto por la música electrónica sentí que a la gente le gustaba lo que yo colocaba. Tengo buena psicología y acierto bastante en las canciones. Yo no llevo nada preparado, todo es improvisado y creo que eso es importante. Además no me considero un DJ prepotente. Me gusta complacer al público y que la gente la pase bien.

¿Cuál ha sido el público más díficil?

D.M. Definitivamente Bolivia es un público muy complicado porque la electrónica no está del todo aceptada, y prefieren más su música tradicional y el reggaetón.

¿En tus ratos libres qué música escuchas?

D.M. No tengo un perfil en gustos musicales, pero escucho Deep house, música clásica o algo suave que me relaje. Una vez hasta escuché vallenato con mi novia.

¿Qué nos traes para el 2018?

D.M. Los años anteriores me dediqué a producir y a crear música privada; este año estrenaré producciones originales que podrán escuchar a mediados de febrero. También les traigo una sorpresa con un artista colombiano.