La emotiva carta con la que Demi Lovato rompió el silencio tras su sobredosis

"Tomaré un tiempo para sanar y enfocarme en la sobriedad y el camino rumbo a la recuperación". Esas son algunas de las palabras con las que Demi Lovato rompió el silencio tras un largo periodo en el hospital por problemas de drogadicción.

La exchica Disney, quien ha tenido varios problemas por las drogas, dedicó su carta a Dios y a los fanáticos.

Cabe recordar que la actriz fue hospitalizada el pasado 24 de julio y se ha especulado que seguirá su proceso de recuperación en un centro de rehabilitación.

Este es el comunicado completó publicado en su cuenta de Instagram:

"Siempre he sido transparente en el trayecto sobre mi adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo que debo continuar superando y aún no he hecho.

Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien. Para mis fans estoy eternamente agradecida por todo su amor y apoyo durante la última semana y más allá. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar en este momento difícil.

Quiero agradecer a mi familia, a mi equipo y al personal de Cesars - Sinai que han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos, no estaría escribiendo esta carta para todos ustedes.

Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. El amor que todos ustedes me han demostrado nunca será olvidado y espero ansiosa el día que vengo a decirles que vengo de otro camino.

Seguiré luchando.