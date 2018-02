La extraña enfermedad que padece Javier Ramírez

El youtuber colombiano Javier Ramírez reveló en su canal oficial de YouTube que desde muy pequeño padece siringoma ocular, un conjunto de proliferaciones que afectan los párpados.

Ramírez explicó durante el video que los siringomas son tumores benignos que aparecen generalmente alrededor de los ojos o en los párpados, que se crea por un crecimiento excesivo de las glándulas sudoríparas. Según su dermatóloga, su caso es hereditario.

“Aunque ahora fue que le presté atención a la enfermedad, con el paso de los años empecé a sentir mi autoestima afectada…Tanto así que me tocaba eliminar comentarios de mis videos debido a que eran muchos los que preguntaban qué me pasaba en los ojos”, indicó.

El también actor resaltó que, debido a su enfermedad, ha tenido que alejarse de las redes o maquillarse para que no se le vean mucho los bulticos. Sin embargo, las personas siempre lo critican sin saber qué es lo que realmente pasa.

“Últimamente estuve alejado de las redes sociales porque me sometí a un tratamiento, en donde, con láser, me quitaron la mayoría de los siringomas que tenía...Muchas personas critican sin saber, que por qué me maquillo tanto, o por qué tengo los ojos y cuello rojos. No los juzgo porque no había tenido la oportunidad de contarles y ahora que estoy en tratamiento decidí hablar”.