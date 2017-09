La exvirreina que triunfa en México

POR: EIDIS FIGUEROA ARNEDO

Después de su participación en el Concurso Nacional de Belleza, esta joven de tan solo 23 años fue foco de críticas en las redes sociales por sus respuestas en las preguntas en el CNB y en Miss International, donde participó representando a Colombia un año después.

Daniela no se deja opacar por los errores y las críticas. “No me olvido de buenas y malas personas que se mantienen a mi alrededor. Buenos o malos, por esas personas he aprendido a seguir luchando”, nos cuenta la cesarense.

Ahora goza del triunfo que ha tenido en pasarelas internacionales y está llena de proyectos. “Modelar internacionalmente es increíble. Me burlaba de mí, porque parecía imposible, pero ahora que estoy aquí, me siento afortunada y me digo: ‘sí se puede todo en la vida’”, afirma.

“Tengo muchos proyectos, pero soy de las que piensa que el tiempo de Dios es perfecto. Solo espero que él me dé la oportunidad de sacarlos a flote. De igual forma los guardo en secreto porque creo en los agüeros de las abuelas -ríe- y considero que si cuento mis proyectos no se me cumplen”, añade.

Ya no es la misma de hace dos años, ahora está llena de experiencia, de aprendizajes, y como ella misma dice: “el reinado nacional cambió en dos aspectos muy valiosos en mi vida. En lo personal, me ayudó a crecer, amar las diferencias y brindar alma y corazón sin importar las situaciones de la vida. En lo profesional me abrió muchas puertas, reconocimiento, caminos”, cuenta.

El futuro de esta colombiana augura estar lleno de mucho éxitos. “Mi mayor sueño es nunca dejar de sonreír ni de ser feliz. Y estoy trabajando para ser una mujer emprendedora y exitosa, sin perder mi esencia, quiero ser ejemplo de vida”, culmina.

Su carrera

Daniela representó al departamento de Cesar en el Concurso Nacional de Belleza en 2015, donde obtuvo el título de Virreina. En el marco de ese certamen fue coronada Reina de la Policía.

En 2016 representó a Colombia en Miss International y, aunque no logró meterse entre las finalistas, dejó una gran huella por su alto nivel de competencia.

Actualmente la colombiana vive en Ciudad de México y ha participado en pasarelas internacionales donde demuestra todo el talento que tiene.