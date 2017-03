La familia Kardashian tendrá serie animada

¡Le llegó competencia a los Simpson!

Como sabemos, la vida de la familia Kardashiam-Jenner es una de las más sonadas en la farándula internacional.

Según el portal TMZ, a comienzos de este mes de marzo, Kim Kardashian se reunió con la empresa Harvet Weinstein en Los Ángeles, donde habló de la creación de una serie animada sobre la familia excepto Caitlyn Jenner.

Si se llega a firmar el contrato, la serie será transmitida por las noches, es decir, no es para el público infantil.

Hasta la fecha la familia ha lanzado los reality show “Keeping Up With The Kardashians”, ”Kim and Kourtney Take New York”, “Kourtney and Khloe Take The Hamptons”, “Khloe and Lamar” y “Rob and Chyna”, todos han tenido éxito.

¿Te verías la serie?