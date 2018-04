La foto de Danny Daniel que generó polémica en redes sociales

Mientras disfrutaba de un día de campo el pasado domingo, hubo un animal que se robó la atención del salsero Danny Daniel, quien no dudó en tomarse una foto con un búfalo. El artista, que acostumbra a compartir en redes sociales sus momentos más especiales, publicó la imagen sin imaginarse que iba a ser acusado de maltrato animal por haber posado encima del mamífero. Tras la ola de críticas, el artista decidió romper su silencio y responderle a todos los que lo atacaron.

¿Qué dijo Danny?

“Voy claro y preciso a lo que quiero decir porque cuando la ignorancia habla, el sabio calla”, fueron algunas de las palabras con las que el salsero inició una serie de videos donde respondió a todos los que atacaron su publicación. “El búfalo es un animal del sureste de Asia, puede cargar hasta 3 mil libras, o sea podemos decir que el animal puede cargar hasta 40 bultos de café. Mi peso no le está haciendo nada al búfalo, yo peso, lo que pesa una hoja de papel en tu mano. Me llama la atención tanta ignorancia y tanta gente perdiendo su tiempo”, expresó Danny.

Otra acusación que indignó al intérprete de ‘Tu mirada’ fue aquella donde varias personas se atrevieron a asegurar que había sedado al búfalo para poder hacer la foto. “Ahora te hablo como Danny Daniel, no soy veterinario para sedar a un animal, no soy tan inhumano para matar un animal. Dejen la ignorancia, aprendan, investiguen más. Seamos fuertes como el búfalo, no se desmayen, no se desanimen”, finalizó.

¿Cuáles fueron los comentarios?

“Dormido o no. Sedado o no. Y así tenga toda la capacidad para cargar todo el peso del mundo, no le veo el chiste a la foto”; “Me repugna. Él siente tu peso, puede que sea un animal de carga pero definitivamente su función no es soportarte”; “Una de las peores fotos que he podido ver en esta red social, definitivamente no tienes respeto por lo animales. Deberías ser menos chistoso y más humano”; “Foto totalmente desafortunada, dormido o no, que aguante peso o no, no fue conveniente esta publicación”, fueron algunos de los mensajes que dejaron internautas en la fotografía de Danny.