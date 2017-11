La furia de Dayana Jaimes tras encontrar daños en la tumba de Martín Elías

Con un fuerte mensaje en Instagram, Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, expresó su molestia por los daños que le han hecho a la tumba del fallecido artista vallenato.

Jaimes compartió una publicación donde dijo que no estaba de acuerdo con que algunos seguidores hayan maltrato la tumba del cantante. El más reciente fue la ruptura del marco de mármol que rodea el sepulcro, ubicado en el cementerio Jardines del Ecce-Homo de Valledupar.

Lo más indignante para la esposa de Martín y fanáticos es que esta no es la primera vez que ella encuentra daños en la tumba, pues, al parecer, en varias ocasiones ha sucedido e incluso mencionó que una mujer puso piedras alrededor de la sepultura.

“La sorpresa de hoy: Desde la muerte de Martín Elías me ha tocado lidiar con muchas cosas, entre esas perder la privacidad hasta para ir a visitarlo. Más que nadie se el cariño que muchos seguidores de Martín le tenían en vida e incluso le siguen teniendo. Personas de otras partes vienen a tomarse fotos en su tumban, lo lloran, se llevan las flores que le tengo puesta, otros le llevan flores (les agradezco), otros se sientas en los bordes ( más de una vez lo han tumbado y me he quedado callada), otros montan a los niños en la lápida (como en algunas fotos lo ha hecho Paula), en fin”, dijo Jaimes en su publicación.

Agregó que “cuando el señor que le cuida la tumba le advirtió que alguien rompió, sin culpa, el marco, sintió mucha rabia y lo primero que se le vino a la mente fue: “Esto solo pasa en Valledupar”, sin darse cuenta que una joven estaba con el celular lista para captar el momento en el que ella abriera su boca para después compartirlo en redes y armar polémica”.

Cabe recordar que la esposa de Martín, fallecido el pasado 14 de abril en un accidente de tránsito, ha sido blanco de críticas por la supuesta discusión con Patricia Acosta, madre del artista, por una camioneta que le regaló el cantante a su madre, la cual al entrar a sucesión, se ordenó quitársela por orden judicial. Sin embargo, Dayana se pronunció para decir que no le ha quitado nada a su exsuegra y que actualmente no tienen ninguna clase de relación.

“Para mí un carro no tiene valor, no tengo la culpa que las leyes de Colombia sean claras y digan que la esposa hereda el 50% y el que esté inconforme con esto que vaya y cambie las leyes”, explicó en su momento la viuda de Díaz.