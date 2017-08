La génesis del reguetón se reúne en un único concierto en Puerto Rico

Algunos de los pioneros del movimiento mundial del reguetón se reúnen hoy en el Coliseo de Puerto Rico en el espectáculo "Reggaeton Old School, La Vieja Escuela El Tour", donde repasarán cronológicamente los primeros éxitos del género urbano.

El cantante y productor musical Nico Canadá, quien participará del concierto y uno de responsables de que el reguetón -antes conocido como "underground"- llegase a tomar el auge mundial, dijo en entrevista a Efe y en su argot urbano que en el evento participará "la crema" del género urbano.



"Va a estar criminal", prosiguió diciendo Jorge Nicolás Rodríguez, nombre verdadero del artista, en referencia a la impresión musical que los seguidores de la primera generación del movimiento del reguetón recibirán al acudir al espectáculo, producido por Tiger Music.



El espectáculo irá "como una máquina del tiempo" entre los años 1992 y 2002, empezando con las producciones -que en sus primeros tiempos estaban grabados en cassette- de DJ Playero, seguido de los álbumes de DJ Negro, Nico Canadá, DJ Nelson, DJ Goldy, DJ Adam y DJ Blass.



Además de Nico Canadá, otras figuras del "underground" que participarán en el evento serán Wiso G, Falo, Alberto Stylee, MC Ceja, Maicol, Rey Pirín, Cabalucci, Rankin Stone, Rubén Sam, Horny Man, Panty Man, Bebé, Lito, Polaco, Frankie Boy, Trebol Clan, Speedy, Mr. Notty y Miguel Play, aunque también habrán sorpresas.



Por su parte, DJ Adam y DJ Davey tendrán "una batalla de platos", y el grupo de baile de "breakdancing" Time Machine Squad, dirigido por Alex Cruz López, exhibirán sus talentos sobre el escenario en el Coliseo de Puerto Rico, que marcará además el debut de algunos de los artistas de presentarse en la primera plaza de la isla.



Esta oportunidad, según dijo recientemente a Efe Daddy Yankee, uno de los pioneros del género urbano y considerado el máximo exponente del reguetón, la respaldó por el esfuerzo que han logrado, tanto este como los demás artistas, en llevar el movimiento a las altas esferas de la música.



"íQué bueno que son parte del Coliseo, se lo merecían. Ellos son guerreros que venían desde abajo y seguimos luchando para que el movimiento fuera mundial. Me alegra que tengan la oportunidad de disfrutar lo que es un Coliseo y tengan esa experiencia", sostuvo Yankee, quien dijo que no estará en el evento por otro compromiso.



Nico Canadá, por otra parte, contó que uno de los propósitos para organizar el espectáculo fue porque muchos de los seguidores del "underground" le pedían a los pioneros del movimiento que hicieran un magno concierto que reuniera a la mayoría de los fundadores del género.



Fue entonces que algunos de los productores musicales, cantantes y la empresa Tiger Music, aceptaron hacerlo.



Luego, los artistas crearon un chat en WhatsApp, donde a diario cada uno de ellos se "activa" o estimula sus ánimos para el gran espectáculo, que incluirá una gira por varios países de Latinoamérica y ciudades de Estados Unidos.



En opinión de Nico Canadá, el reguetón ha tenido su éxito mundial "porque es muy fácil de bailar, a diferencia del merengue, te hace sudar un montón con tu pareja, y es más bellaco, que es lo que a la gente le gusta".



Nico Canadá recordó que cuando arrancó a producir, los equipamientos musicales no eran tan sofisticados como los actuales, pues las máquinas (consolas) se calentaban, y le tenían que tirar una foto a estos para saber cómo habían ubicado los botones al terminar de producir.



De igual manera, no habían promotores, manejadores, pero entonces el género prosiguió expandiéndose a Latinoamérica y por el auge, se creó en la isla un programa de televisión, una revista ("In the house", de Ricardo Villanueva), y abrió la primera emisora de música urbana del mundo, Reggaetón 94, ahora conocida como La Nueva 94.