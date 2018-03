La 'Gorda' Fabiola envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores

La humorista Fabiola Posada, 'La Gorda Fabiola', publicó en sus redes sociales un video enviando un mensaje de tranquilidad a todos sus seguidores sobre su estado de salud.

En el video, aparece su hijo en la Unidad de Cuidados Intensivos junto a la comediante para agradecer a su médico y a todos los colombianos que han enviado varios mensajes de apoyo.

"Pronto estaré bien con toda Colombia otra vez, Dios me dio vida otra vez. Gracias a los médicos y a la Clínica Reina Sofía, los amo Colombia", aseguró la humorista.

Por su parte, su esposo, el comediante Nelson Polanía 'Polilla', también envió un mensaje a través de su Instagram asegurando: "Mi Gordis me hizo llorar de la emoción, luego de dejarla en un estado muy crítico me llaman horas después de la clínica para que vaya y me diera cuenta de lo que pasaba. Abro la puerta de la UCI y mis ojos inundados de lágrimas no podían creer lo que veían: sentada, con un semblante rozagante, sin mangueras y cables en su mano, sin el respirador en su boca y con una hermosa sonrisa me dijo, 'hola papi... ¿cómo estás?' Amigos...los milagros existen".

Han sido varios los quebrantos de salud que han afectado en los últimos años a la famosa humorista de Sábados Felices, que es mantenida hidratada a través de una sonda, al no poder tolerar ningún tipo de alimentos en los últimos días.