La ilusión óptica que causa confusión en redes sociales

RayMond, un empleado de comida rápida estadounidense, compartió en su Twitter un video donde demuestra que tres vasos de diferentes tamaños se llenan con la misma cantidad de gaseosa.

En el clip se observa cuando el joven vierte el liquido en un vaso pequeño, luego pasa el mismo contenido a un vaso mediano y finalmente a un vaso grande. Si bien la gaseosa debería llenar solo una parte del vaso mediano y del grande, éste llena todos los recipientes.

El tuit ha generado todo tipo de reacciones por parte de los internautas, quienes intentan descubrir cómo es que pasa eso. Unos afirman que en el video no se observa el video completo por lo que los recipientes ya tenian liquido adentro.

Mira el clip acá

they rlly be finessing our ass lmaoo pic.twitter.com/6LmKkJuyOM

— rayMond (@franco_713) 19 de noviembre de 2017