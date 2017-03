La labor social que mueve a las reinas

El Concurso Nacional de Belleza se caracteriza por un compromiso social con el que las candidatas crean vínculos durante el certamen; sin embargo, algunas vienen promoviendo actividades por los menos favorecidos desde antes de embarcarse en esta lucha por la corona de Señorita Colombia.

Cada evento, cada situación, cada historia, conmueven a las aspirantes que año tras año llegan a Cartagena en busca del título de belleza más importante en el país. Esta versión no ha sido la excepción. Luego del contacto con la gente durante su arribo al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez el pasado sábado, ayer, las reinas visitaron el Centro de Habilitación y Capacitación Aluna, conocieron de cerca su trabajo y, en especial, a los estudiantes en condición de discapacidad que le dan vida a esta organización.

Esto nos contaron algunas:

Señorita Bogotá, Vanessa Domínguez Field:

“Hace ocho años trabajo con una fundación que está comprometida con niños, actualmente son 88. Se llama Corazones Unidos y allí también trabajamos con gente adulta y con víctimas del conflicto armado. Es muy gratificante conocer la Fundación Aluna porque yo amo esto. Ayudar a los demás es algo que me apasiona desde pequeña y me hace muy feliz. Me encantaría crear más organizaciones con misión social y, si llego a ser la Señorita Colombia, podré lograrlo mucho más fácil”.

Señorita Magdalena, María Fernanda Betancur Moreno:

“En Santa Marta he apoyado diferentes fundaciones, entre esas una que se llama Club Activo 20-30, que trabaja por la niñez. Nos encargamos de dar recreación educativa a los niños. También he estado vinculada a fundaciones para adultos mayores y ahora, con toda esta labor social con el Concurso, ha sido maravilloso porque he tenido más experiencia y más conocimiento... Lo que más me ha gustado de este lugar es la forma cómo enseñan a los niños, cómo los ayudan a crecer. Tengo una prima con síndrome de down y recuerdo que estando pequeña intenté enseñarla y no lo logré, por eso me parece admirable el trabajo que hacen aquí”.

Señorita Risaralda, Valeria Vélez Parra:

“He tenido acercamientos con algunas fundaciones pero no con niños con discapacidades. Me emociona mucho ver lo especiales que son por su corazón, porque son igual que todos nosotros, con las mismas capacidades... Como estudio Medicina Veterinaria y Zootecnia me he vinculado, sobre todo, a fundaciones que velan por los animales”.

Señorita Chocó, Carmen Serna Pino:

“Trabajé con una fundación en Medellín que atendía a adultos mayores y lo que más rescato de todo esto es poder ayudar a la gente. Esto llena corazones y lo que hace crecer como persona es esa vocación de servir a la comunidad... De este lugar me han gustado los niños. Cada uno de ellos es un mundo diferente y de ellos aprendemos muchísimas cosas. Nos enseñan que la vida hay que vivirla de la mejor manera, tienen muchas ganas de salir adelante y lo más importante, es que no pierden la alegría”.

La visita al centro Aluna

Las 23 candidatas al Concurso Nacional de Belleza 2017 llegaron muy puntuales a la fundación. A las 8 de la mañana fueron asignadas por grupos en diferentes áreas, donde entraron en contacto con los niños y adolescentes, conocieron sus habilidades y compartieron con ellos alrededor de 15 minutos. La Señorita Colombia, Andrea Tovar, se acercó a todos.

Luego se proyectó un video sobre la fundación que incluía historias de estudiantes y familiares.

El evento se cerró a las 9:30 a.m., con un pequeño desfile de las beldades, que eran acompañadas por los niños, y un baile al ritmo de música folclórica.