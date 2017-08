La modelo Cara Delevingne sorprende con su nueva faceta como cantante

Cara Delevingne no solo sorprende a sus seguidores en las pasarelas más importantes de la moda sino también en la música y la actuación, pues la famosa interpreta el sencillo ‘I Feel Everything’, que hace parte de la banda sonora de la película ‘Valerian’, en la que tiene un papel protagónico.

En el clip, que fue lanzado el pasado 27 de julio, Cara aparece cantando parte del coro, además de caminar con estilo luciendo sus distintos cambios de look en su cabello. Desde el pelo corto hasta el largo, la modelo demuestra su talento en cada una de las escenas donde aparece.

La sorpresa del rodaje no solo es Delevingne sino Rihanna, quien descrestó también en el mundo de la actuación, ya que hace parte del elenco de la cinta.

La película ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’ fue estrenada en Europa el pasado 20 de julio y se espera que el próximo 24 de agosto llegue a las salas colombianas.

El clip ya cuenta con más de un millón de reproducciones y está cargado de comentarios positivos de seguidores que elogiaron la voz de la modelo.