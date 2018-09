La Monja: una comedia incomprendida

Por: Rodrigo Martínez Moreno - Twitter: @rizdesouris

A mediados del año 2013 vio la luz El Conjuro, una obra maestra de nuestra generación que le regresó a las salas de cine del mundo algo que se creía perdido desde hace décadas: una experiencia auténtica de terror puro. La película fue un éxito comercial arrollador y un logro estético absoluto, empleando tendencias vintage sacadas del cine de horror de los años setenta y mezclándolas con un lenguaje cinematográfico innovador.

Detrás del suceso que representó El Conjuro se encuentra James Wan, su director, quien es posiblemente el referente más importante del cine de horror de los últimos 25 años.

Wan fue el creador de la icónica saga Saw, a la que le dio inicio a principios de siglo, luego en el año 2010 comenzaría su saga Insidious, una descabellada historia de terror sobrenatural que encarna aquello a lo que se refería el filósofo Jean Baudrillard cuando hablaba de películas que no eran susceptibles a la crítica, porque ellas mismas se iban autodestruyendo mientras transcurrían los minutos. El mayor éxito comercial de Wan ha sido, sin duda alguna, el universo de El Conjuro, con su respectiva secuela, ambas cintas de Annabelle, y la recién salida del horno La Monja.

The Nun, por su nombre en inglés, fue dirigida por el desconocido Corin Hardy, y es protagonizada por la talentosa Taissa Farmiga (hermana menor de Vera Farmiga, estrella de ambas películas de El Conjuro), el actor de telenovelas mexicano Demián Bichir, y el francés Jonas Bloquet, quien fue aclamado en el 2016 por su actuación en Elle de Paul Verhoeven.

Los tres actores dan vida a un singular escuadrón de cazadores compuesto por una novicia sin ordenar, un sacerdote mercenario con conexiones en el Vaticano, y un campesino francocanadiense con nula experiencia en lo paranormal pero con mucho talento usando hachas y escopetas, ellos son los encargados de enfrentarse a aquella demoniaca monja que se metió en las pesadillas del público desde su aparición en El Conjuro 2.

“Qué película tan mala”, “eso no da miedo”, “acabo de perder la plata”, son algunos de los comentarios que se repiten en las salas de cine de Colombia cuando termina la película y las luces del teatro se encienden.

La audiencia en general no está contenta con esta nueva película y considera que La Monja no es una digna prima de Annabelle. Personalmente, tengo un mensaje dirigido a los férreos detractores de esta cinta: no entendieron la película.

La Monja es un tributo al cine de horror de mediados del siglo XX, específicamente a la visión del terror que tuvo la productora británica Hammer, aquella que dominó varias décadas del cine clase B y catapultó a grandísimos actores como Christopher Lee y Peter Cushing. Las de aquella época eran películas filmadas casi en su totalidad en el interior de un estudio, rasgo que comparte La Monja, donde la mayor parte de la película transcurre en el interior de un convento.

No todas las películas de horror tienen que dar miedo, del mismo modo que muchas comedias fracasan en causar risas.

La Monja es una comedia inteligente disfrazada de película de miedo, y como cinta resulta más valiosa para el género que Annabelle y su secuela, obras que se esforzaron demasiado en ser aterradoras y terminaron siendo aburridas. Para concluir, si lo que quieren es vivir una experiencia realmente aterradora les recomiendo la película Hereditary, estrenada a mediados de este año, la película de horror más estremecedora que he visto desde El Conjuro.