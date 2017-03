La música viene de Luna...

El cantante Cartagenero Jarek Luna inicia el año con el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Eres mi canción’, donde mezcla el estilo pop que le ha acompañado en su carrera musical, con un ligero toque de sonidos urbanos. Esta fusión de ritmos ha sido bien recibida por el público colombiano, que perfila su nueva canción, como una de las favoritas de la temporada.

‘Eres mi canción’ es una declaración de amor compuesta por Jarek junto a su padre, Aristides Luna.

“Esta hermosa canción fue inspirada por mi novia, que ahora es mi esposa. Con este tema estoy recuperando las letras que se han perdido en la parte urbana, pues esta es una mezcla de lo urbano con lo romántico. La canción está dirigida a todos los públicos para que la puedan dedicar, bailar y escuchar”, dice Jarek.

El lanzamiento oficial del tema se hizo el 10 de marzo pasado y dentro de pocos días se llevará a cabo el rodaje de su videoclip, en la ciudad de Cartagena, a cargo del director Ramón Villalba.

Sus Inicios

Jarek Luna se interesó en la música cuando tenía diez años, tocaba instrumentos de percusión en la orquesta de su papá. Dice que es cantante por accidente, “cuando tenía al rededor de 13 años, el cantante del grupo no había llegado y ya nos tocaba el turno, entonces cogí el micrófono atrevidamente y empecé a cantar ‘Rosa, qué linda eres’, y a la gente le gustó, todos me siguieron la corriente. Ahí fue donde se dieron cuenta de que yo también cantaba”, relata Jarek.

Es bacteriólogo de profesión y músico por pasión, estudió el método alemán de técnica vocal y a los quince años compuso su primera canción, la que orgullosamente le presentó a todos sus amigos.

Viajó a Pamplona, donde participó en varios grupos musicales, orquestas, grupos de reggae, también tuvo su propio grupo de tropipop, al que llamaron ‘Llama viva’.

Luego grabó ‘Me enamoré’, su primera canción como solista. Sonó en Radio Tiempo Cartagena y otras estaciones radiales del país. Después subió a la plataforma YouTube la canción ‘Dime’, que se convirtió en ese tema al que no le ha hecho lanzamiento oficial pero se la piden en todos los conciertos.

Redes

Puedes encontrar a Jarek en Facebook e Instagram como @Jarekluna y en su canal de YouTube como Jarek Luna Solórzano.