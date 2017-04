Carolina Cruz reveló las razones de su retiro del canal RCN

La presentadora y empresaria Carolina Cruz lanzó oficialmente su libro 'Mi Mundo, Mis Huellas', en el que reveló varios secretos bien guardados.

Una de sus confesiones tuvo que ver con su salida del Canal RCN, donde trabajó por casi 13 años y gracias a ello se convirtió en una de las famosas más queridas por todos los colombianos.

Según el libro, Carolina sintió la necesidad de retirarse para darle espacio a nuevos talentos, por lo cual pidió una licencia de 3 meses para viajar a acompañar a su pareja Lincoln Palomeque a Miami.

“Pedí una cita con el presidente del canal y le expliqué lo que pensaba, me entendió, y me dijo que me esperaba en tres meses más”, afirmó.

Al cumplirse el tiempo, la también exreina pidió tres meses más para estudiar y finalmente decidió renunciar del canal.

“Revisé mi contrato con mi abogado, traté de pedir una cita con el canal, nunca me pudieron atender, así que viajé con mi carta y se la presenté a la encargada de recursos humanos explicándole los motivos. Ella se aterró con mi decisión”, expresó.

La caleña pensó que su retiro sería diferente pero no fue así, pues solamente recibió un correo del presidente del canal donde decía “feliz tarde”, lo cual la dejó sorprendida.

“No me agradecieron, ni me cumplieron la cita que me habían programado con el vicepresidente para hablar o para saber cuál era la realidad de mi situación”, indicó.

Recordemos que Carolina está en la espera de su bebé Matias, fruto de una larga relación con Lincoln Palomeque.