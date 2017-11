Tras 8 meses de embarazo, Maleja Restrepo reveló por qué su barriga no crece

Una foto en las redes sociales de la presentadora y actriz Maleja Restrepo generó controversia entre sus seguidores porque a la actriz no se le nota la barriga a pesar de que ya tiene 8 meses de embarazo.

“No es que me haya caído mal la leche entera ? es una bebita de 8 meses. Ya casi te conocemos #32Semanas qué alegría ahhhh ahhh”, fue el mensaje con el que la actriz acompañó la imagen.

"¿Por qué no está tan grande como debería? ¿Por qué la barriga de embarazo de Maleja Restrepo no crece?", son algunas de las preguntas que le hicieron internautas en la web.

Para resolver estas dudas Maleja y su esposo Sebastián Mejía, más conocido como Tatan, consultaron a un médico, quien les explicó, a través de un video compartido en sus redes, la razón de que la pancita de la presentadora esté tan pequeña.

Maleja preguntó: “¿Doc, por qué no me sale barriga?”, a lo que el médico respondió: “Porque tienes una pared abdominal con unos músculos muy tónicos y por eso el útero crece hacia arriba y no hacia adelante”.

El especialista agregó que “la bebita está en perfecto estado”, callando los rumores de que si la mujer no tiene barriga durante la gestación es porque no está embarazada o porque el bebé está mal.

Cabe recordar que esta sería la segunda hija de la presentadora y su esposo, pues ya tienen una niña de 5 años llamada Guadalupe, la cual se pasea con sus padres a todos lados y sigue siendo su adoración.

